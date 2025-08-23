Polémica huelga ‘al revés’ para lograr más personal en el hospital de La Paz

Inés, enfermera en la especialidad de Traumatología del hospital de La Paz, está de baja desde enero por ansiedad. «La presión laboral a la que nos enfrentamos te machaca mentalmente», confesaba a ABC. Su situación refleja la de muchos compañeros sanitarios que, ante la ... sobrecarga asistencial y lo que califican como una «dramática falta de personal», han decidido convocar una huelga de 24 horas el próximo 26 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del día 27.

Durante la jornada de huelga habrá una concentración al mediodía el mismo martes 26, para reclamar, entre otros, contratación suficiente de personal, recibir las planillas de trabajo con tres meses de antelación y poder disfrutar de los días de libre disposición, según recoge el cartel de la protesta.

El comité de huelga denuncia que el centro vive cada verano una situación especialmente crítica: «La Paz es el hospital que más camas cierra de toda la Comunidad de Madrid. Es inhumano», aseguró Guillem del Barrio, portavoz del comité y miembro del sindicato Trabajadores en Red (TERE).

Según los datos aportados por el sindicato, los contratos estivales solo cubren el 21 por ciento de las vacaciones del personal, lo que obliga a clausurar 397 camas, un tercio de las disponibles. Esto se traduce en más pacientes por profesional y en ratios de atención «muy preocupantes». Inés lo vivió en primera persona: «En mi especialidad necesitábamos cinco enfermeras y nos quedamos solo tres. Era insostenible, una carga mental y física enorme».

Una huelga convocada desde la base

La convocatoria se ha realizado por un cauce poco habitual: una asamblea de trabajadores, un mecanismo recogido en el Real Decreto 17/1977. El pasado 14 de agosto se reunieron una treintena de empleados —una cifra que el comité considera «alta» en pleno verano y en un contexto de miedo— y el 97,4 por ciento votó a favor de la huelga. Por el contrario, desde la Consejería de Sanidad, consideran que la huelga la han votado un número muy inferior al que compone todo el centro sanitario, «unas 7.000 personas».

Más allá de la falta de contratación, el sindicato TERE denuncia que resulta «casi imposible conciliar la vida laboral y personal». «En algunas unidades, los turnos se publican con apenas quince días de antelación, lo que impide organizarse», explicó Guillém a ABC.

Otra de las reivindicaciones de los trabajadores es la mejora de los contratos para cubrir las vacaciones de verano. «Los contratos estivales son tan precarios que muchos profesionales optan por marcharse. Prefieren ir a otras Comunidades Autónomas donde las condiciones laborales son mucho mejores», explicó Guillém a ABC.

Una huelga paradójica

Los convocantes de la huelga señalan una paradoja. En palabras del representante del sindicato: «En jornadas de protesta suele haber más personal trabajando que en un día normal». Esto ocurre porque la plantilla es «tan reducida en la rutina diaria» que, cuando se establecen los servicios mínimos —es decir, el número obligatorio de profesionales que la ley fija para garantizar la atención esencial durante una huelga—, esos mínimos resultan incluso superiores a la dotación habitual. De este modo, la protesta deja en evidencia la falta crónica de personal en el hospital.

El comité de huelga recuerda que estos servicios mínimos obligan tanto a los trabajadores como a la dirección del centro, lo que garantiza que ese día haya un refuerzo extra en determinadas unidades. Su intención, subrayó Guillém, es que esta circunstancia revierta en los pacientes: «Queremos aprovechar esta situación para beneficiarles, porque así podemos atender mejor».

Por eso, se ven obligados a una situación tan insólita como convocar una huelga para que, paradójicamente, haya más profesionales de lo habitual en el hospital. «Es la única forma de contar con personal suficiente y mostrar lo que de verdad necesita el centro», remarcó el enfermero.

Según la orden de la Consejería de Sanidad en la que se establecen los servicios mínimos de la huelga y a la que ha tenido acceso ABC, se han establecido para el día de la huelga unos servicios mínimos que corresponden con «el personal que presta servicios en sábados, domingos y/o festivos y el personal con guardia programada para ese día para atender todas las actividades sanitarias urgentes». Aunque, también, se han fijado unos servicios mínimos adicionales en determinadas Unidades como Quirófanos o Anatomía Patológica. «De ninguna manera va a haber mas gente trabajando el día de la huelga que un día normal de verano», explicaron desde la Consejería a ABC.

Continuando en el mismo auto: «En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35 por 100 del total de los efectivos existentes en cada Gerencia. El 35 por 100 de los residentes que de acuerdo con la planificación establecida tenga la obligación de prestar servicios el día de la huelga. El 100 por 100 de los residentes que tengan programada guardia el día de la huelga, incluidos los residentes de la especialidad de medicina familiar y comunitaria que tengan programada guardia en los centros».

Listas de espera que baten récord

Según el comité de huelga, no se sustituye a un trabajador de baja hasta pasadas dos semanas. «Eso no ahorra dinero», sostuvó su portavoz, porque «durante ese tiempo se recurre a compañeros en sus días libres para cubrir el hueco». Como casi nunca hay voluntarios suficientes, «los turnos acaban saliendo con una persona menos, lo que empeora la atención y la carga de trabajo del resto».

Cuando finalmente llega un sustituto, los días libres trabajados se convierten en descansos pendientes para quienes cubrieron esos turnos. El sindicato TERE afirma haber contabilizado 8.600 días libres adeudados al conjunto de la plantilla y 605 avisos de turnos con menos personal del necesario.

Desde fuentes de la Consejería de Sanidad, aseguró que el Ministerio de Sanidad sigue en «la inacción más absoluta, para poner soluciones al grave problema de déficit de profesionales sanitarios que existe en todo el Sistema Nacional de Salud». Precisamente, el Ministerio dirigido por Mónica García se ha negado a que «la Comunidad de Madrid cuente, como hemos ofrecido, con 61 plazas nuevas de profesionales en formación para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias o Emergencias». Sólo se han aprobado 11, que, además, pueden ir detrimento de plazas en otras especialidades sanitarias.

La asamblea de trabajadores resume la paradoja: convocan una huelga para que ese día haya más personal gracias a los servicios mínimos obligatorios. «Queremos aprovechar esta situación para beneficiar a nuestros pacientes: es la única manera de garantizar personal suficiente y evidenciar las necesidades reales del hospital», señalan en un comunicado.