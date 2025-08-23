Suscribete a
Polémica huelga ‘al revés’ para lograr más personal en el hospital de La Paz

Desde el sindicato Trabajadores en Red (TERE), han decidido convocar un parón del 26 al 27 de agosto por la falta de contratación y de días libres, entre otras

La protesta de miles de médicos en Madrid: «No somos esclavos»

Una de las plantas del hospital La Paz completamente cerrada
Alba García

Inés, enfermera en la especialidad de Traumatología del hospital de La Paz, está de baja desde enero por ansiedad. «La presión laboral a la que nos enfrentamos te machaca mentalmente», confesaba a ABC. Su situación refleja la de muchos compañeros sanitarios que, ante la ... sobrecarga asistencial y lo que califican como una «dramática falta de personal», han decidido convocar una huelga de 24 horas el próximo 26 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del día 27.

