5.000 médicos de toda España protestan en Madrid: «No es vocación, es explotación»

Miles de médicos llegados de toda España -unos 5.000, según la Delegación del Gobierno de Madrid- se han manifestado esta mañana en el centro de la capital en contra del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios propuesto por el Ministerio de Sanidad. Entre otras reivindicaciones, han reclamado el fin de las «extenuantes» jornadas de guardia sin retribución o que no se implante la exclusividad durante tres años para los médicos del sistema público, lo que les impediría trabajar también en la privada. De esta forma, han reclamado un documento propio que recoja las condiciones laborales particulares de la profesión médica, en vez de estar integrados con el resto de profesionales sanitarios, como propone la ministra de Sanidad, Mónica García.

Al grito de «somos médicos, no esclavos», «Estatuto Marco, al charco», «Mónica García, la alpargata 'pa' tu tía», «ministra, cobarde, el médico está que arde» o «no es vocación, es explotación», los participantes han marchado al mediodía desde los alrededores del Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado, convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz. Un recorrido corto pero que se ha prolongado algo más de dos horas.

Una vez frente al ministerio, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, ha leído un manifiesto en el que ha advertido de que el estatuto marco de Sanidad ha sido «la gota que ha colmado el vaso» tras años de un empeoramiento progresivo de las condiciones laborales para los médicos.

«El borrador nos iguala con otras categorías profesionales con requisitos inferiores. Nos discrimina con una jornada laboral superior a la de cualquier trabajador y nos impone un sistema de incompatibilidades que penalizará el talento para ejercer únicamente en el Sistema Nacional de Salud», ha denunciado.

También ha hablado el presidente del sindicato médico andaluz, Rafael Ojeda, que ha hecho un llamamiento a defender la dignidad y los derechos de los médicos. «Esto no ha hecho más que empezar», ha reivindicado. Después, algunos manifestantes se han quitado sus batas blancas, las han empuñado coreando consignas contra la ministra y las han arrojado a las puertas del ministerio como señal de protesta.

90 horas semanales

Numerosos manifestantes han acudido con sus familias, poniendo de manifiesto las dificultades para la conciliación laboral y familiar. «Es fácil que llegue a trabajar hasta 90 horas semanales. Así es imposible hacer bien nuestro trabajo y no se puede conciliar. Con un bebé de seis meses tengo tres guardias esta semana. Queremos un límite de horas», decía una pediatra del Hospital de Alcalá de Henares mientras empujaba el cochecito de su hijo.

Una situación parecida sufre Judith, médico de familia en Albacete, que llevaba un cartel en el que se pregunta «¿Cuándo concilio?». «Además de las de la mañana, tenemos consultas de tarde. Suma las guardias de 24 horas. Con tres niños... es imposible. Mi marido es psicólogo y está igual. Es una odisea organizarse. Mis hijos llegan solos del colegio y se quedan solos hasta que llegamos», cuenta.

Amanda, del Hospital Clínico de Valladolid, se ha unido a la manifestación junto a marido. Los dos son médicos intensivistas y, como el resto, sufren las jornadas maratonianas. «A partir de la pandemia pensaba que las cosas se iban a solucionar, pero no ha sido así. Hacemos guardias de 24 horas y es imposible conciliar. No pedimos ser más que nadie, pero sí un estatuto propio y que no nos quiten la vocación, porque tenemos la profesión más bonita del mundo», ha dicho mientras sostenía la mano de su hijo.

Marcharse fuera de España

Santiago, cirujano general y digestivo del Hospital de Alcorcón, ponía el acento en la imposibilidad de trabajar en el sector privado que exige el nuevo estatuto durante los primeros tres años tras la residencia. «Hay mucho paro en algunas especialidades quirúrgicas. Si no te dejan ir al sector privado, te vas al paro», ha lamentado. Mara, una especialista en digestivo de Zaragoza ha calificado la situación de «indigna». «Todas las profesiones tienen sus particularidades y solo queremos que se reconozcan las nuestras. No pueden meternos a todos los sanitarios en el mismo bloque. Todos somos importantes. No lo pongo en duda, mi marido es enfermero. Pero juegan a dividirnos. Exigimos como mínimo que se sienten a dialogar. Con lo que hemos pasado en pandemia, esto no se entiende», ha subrayado.

También han participado numerosos estudiantes de Medicina, que temen por un futuro incierto cuando terminen sus estudios. Uno de ellos es Álvaro, que estudia en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. «Estoy aquí porque quiero vivir y ejercer en España. Estoy en tercero de carrera y tengo compañeros que ya tienen claro que se van a ir fuera», ha asegurado. Andrés, también estudiante de la misma universidad, ha apuntado: «El Estatuto Marco actual se aprobó en 2003 y este tiene pinta de que va a durar otras dos décadas. Va a repercutir en nuestro futuro».

Los sindicatos confían en que el Ministerio de Sanidad atienda sus reclamaciones o, al menos, abra una línea de negociación exclusiva con los médicos para que tengan en cuentan sus particularidades frente a los de otros sanitarios. Si Mónica García no cede, el siguiente paso será la huelga el próximo 23 de mayo. Si no les queda otra, será el siguiente paso.

