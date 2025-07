El Gobierno de Ayuso apoya a la diputada Noelia Núñez, portavoz del PP en Fuenlabrada: «Ha dado sobradas explicaciones»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo total a una de las concejales revelación en el PP de Madrid en los últimos años, como es Noelia Núñez, portavoz en Fuelabrada, pero también diputada y ahora vicesecretraria de Movilización y Reto Digital ... en la dirección nacional del partido.

Después de que Núñez reconociera que fue una «equivocación» la información de su curriculum incluida en la web del Congreso y que en realidad no tiene títulos universitarios, el Ejecutivo de Ayuso ha sido tajante al subrayar que ha dado «sobradas explicaciones» y que solo hay un interés por parte de algunos por «tapar otros escándalos».

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, se ha preguntado al consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García, por este asunto y su respuesta ha sido nítida a la hora de apoyar a Noelia Núñez y criticar al ministro Óscar Puente, por escudriñar durante días el currículum de una diputada mientras sigue sin solucionar el caos en Barajas o en las infraestructuras ferroviarias.

Noticia Relacionada Madrid elimina el uso individual de los dispositivos digitales en los colegios en Educación Infantil y Primaria Mariano Calleja El Consejo de Gobierno aprueba definitivamente el decreto, que suprimirá totalmente el contacto de los menores de tres años con las pantallas

La diputada del PP, muy próxima a Ayuso, ha comentado en las redes que nunca ha tenido «intención de engañar a nadie». «Noelia Núñez ha dado todas y cada una de las explicaciones y ha explicado perfectamente la situación en la que se encuentra», subrayado el consejero Miguel Ángel García, que ha querido dar por zanjado así este asunto.

«Lógicamente va a retomar esos estudios que ha venido realizando. Por tanto, solamente hay un interés de algunos de tratar de tapar cátedras de la mujer del presidente del Gobierno, que han sido financiadas con fondos públicos sin tener la titulación necesaria», ha comentado el consejero.

Además, ha criticado Óscar Puente tenga tiempo de tuitear y de «escudriñar» el currículum de una diputada. «Debe ser que no tiene suficiente caos en los aeropuertos, en las Cercanías, que no tiene suficiente caos en las carreteras o que no tiene un ministerio dejado de la mano para tratar de dedicarse a ver si hay algún tipo de error en los currículum de los diputados de la oposición».