Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Con la pretemporada ya terminada, San Sebastián de los Reyes enfila sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios en su edición de 2025. Ocuparán del 24 al 31 de agosto, aunque lleva habiendo actividades desde el 21. El municipio proclama así sus tradiciones, su historia, sus encierros —no por nada lo de la 'Pamplona chica'—, sus peñas, charangas, vermús y actividades infantiles, su feria, su deporte, sus espectáculos callejeros y su música.

Esto es, un total de más de 250 actividades dispuestas y pensadas para público de todas las edades. De la nómina de artistas que actuarán gratis destacan nombres como Rulo y la Contrabanda, Pignoise o el tándem Dj Nano y Abel the Kid. Los susodichos encierros celebrarán su 500 cumpleaños con ocho citas y serán retransmitidos por Antena 3.

En 1971 llegan las peñas de Pamplona a las corridas de San Sebastián de los Reyes ARCHIVO ABC

Programa de las Fiestas de San Sebastián 2025

Así luce, pues, la programación oficial de estas Fiestas de San Sebastián a partir del 24 de agosto:

Domingo 24 de agosto • 10:15h- Inscripción XXI Rallye Fotográfico (Pabellón Polideportivo Valvanera). Organiza: Asociación Pedro Rodríguez 'El Viejo' y Francisca 'la de Bártulo'.

• 11:00h- Carrera popular Matrix Toro Run (Plaza de Toros).

• 19:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri por el casco antiguo.

• 20:00h- Pasacalles con charanga. Organiza: Asociación Taurina Defiende tu Fiesta.

• 20:30h- DJ Dani Moreno «El Gallo» (Plaza de la Constitución).

• 21:30h- Pasacalles previo al pregón (Peñas El Remedio, La Tercera y San Sebastián).

• 22:00h- Pregón oficial (Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes).

• 22:10h- Arrebato pirotécnico (Pirotecnia Vulcano) en la Plaza de la Constitución.

• 22:30h- Pasacalles al término del pregón (Peña El Remedio).

• 22:30h y hasta las 04:00h- DJ Fark Lamm (Plaza de la Constitución).

• 23:00h- Concierto de DJ Nano y Abel The Kid (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita hasta completar aforo.

• 02:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita hasta completar aforo.

• 02:00h- Encierro del carrito (C/ Real, 51). Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

Lunes 25 de agosto • 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri por el recorrido del encierro y calles del casco antiguo.

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Primer encierro (ganadería La Palmosilla).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 11:30h- Entrega de capotes infantiles. C/ La Paz, 4. Organiza: Asociación Cultural El Encierro.

• 12:15h- Toritos de agua por C/ San Roque, C/ Victoria y C/ Clavel. Organiza: Peña Estafeta.

•12:30h- Trashumancia infantil por C/ Postas y C/ Real hasta la Plaza de Toros. Colabora: Federación de Peñas.

• 12:30h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma. Peña Los Amigos (Plaza de la Fuente).

• 12:30h- Talleres infantiles. Peña La Tercera (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo).

• 12:30h- Programa especial de Onda Cero Madrid Norte (en directo) en la Plaza del Tejar.

• 13:00h- Tapa. Peña Los Amigos (Plaza de la Fuente).

• 13:00h- Tapa. Peña La Tercera (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo).

• 13:00h- Encierro infantil por C/ Postas. Organiza: Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola en C/ Postas (charanga Xoxongorri). Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h y hasta las 15:00h- Actividades infantiles en Plaza del Tejar. Organiza: Peña El Remedio.

• 13:00h- Actuación musical de Los Bomberay (Plaza de la Constitución).

• 14:00h- Encierro infantil por C/ Real. Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

• 16:30h- Visita y merienda en la residencia de mayores Virgen de la Esperanza. Organiza: Peña El Remedio.

• 17:30h y hasta las 20:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a las peñas en la Plaza de Toros).

• 18:00h- Becerrada de peñas (Plaza de Toros) con reses de Goyo Quintas.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Talleres infantiles (Plaza de la Iglesia).

• 19:00h y hasta las 21:00h- Tardes de Verbena (Centro Municipal Gloria Fuertes). Entrada libre hasta completar aforo.

• 20:00h- Espectáculo infantil: Cuentos y canciones con Laura (Plaza de la Iglesia).

• 21:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri por el recorrido del encierro.

• 21:00h- Actuación de Diego Crespo (Plaza de la Constitución).

• 21:00h- Triduo en honor al Santísimo Cristo de los Remedios (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 21:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 22:00h- Segundo encierro, nocturno (ganadería Peña de Francia).

• 22:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 22:15h- Bingo con premio de paletilla ibérica. Peña La Tercera (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo).

• 22:30h y hasta las 00:00h- Verbena Sinfónica XXV: Banda Municipal de Música (Plaza de la Constitución).

• 00:00h y hasta las 02:30h- DJ Danfer (Plaza de la Constitución).

• 23:00h- Concierto de Isabel Aaiún (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita hasta completar aforo.

• 01:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita hasta completar aforo.

• 02:00h- Encierro del carrito (C/ Real, 51). Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

Martes 26 de agosto • 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (recorrido del encierro y casco antiguo).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Tercer encierro (ganadería Carlos Núñez).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 12:00h y hasta las 15:00h- Hinchables infantiles (C/ La Paz, 4). Organiza: Asociación Cultural El Encierro.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:15h- Toritos de agua (C/ San Roque, C/ Victoria y C/ Clavel). Peña Estafeta.

• 12:30h- Encierro infantil adaptado (desde corrales de suelta hasta C/ Postas). Asociación Taurina Defiende tu Fiesta. Primera carrera reservada para personas con movilidad reducida.

• 12:30h- Actividad acuática: deslizador hinchable (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- X Concurso de lanzamiento de hueso de aceituna (C/ San Roque). Peña Estafeta.

• 13:00h- Tapa (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 13:00h- Tapa (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar). Charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h y hasta las 15:00h- Actividades infantiles (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 13:00h- Concierto de Kiki Morente (Plaza de la Constitución).

• 13:00h- Desfile de gigantes y cabezudos. Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

• 14:00h- Encierro infantil (C/ Real). Peña Taurina San Sebastián.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Talleres infantiles (Plaza de la Iglesia).

• 19:00h- Espectáculo infantil: A cantar y jugar (Plaza de la Iglesia).

• 19:00h y hasta las 21:00h- Gran Baile con animación (Carmen Mora). Centro Gloria Fuertes.

• 20:00h- Trashumancia infantil (C/ Postas y C/ Real hasta Plaza de Toros).

• 20:00h y hasta las 00:00h- Actuación musical de asociaciones (Plaza de la Constitución).

• 20:30h y hasta las 23:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas en la Plaza de Toros).

• 21:00h- Fase clasificatoria XXVIII Concurso Nacional de Recortadores (ganadería Peña de Francia). Plaza de Toros.

• 21:00h- Triduo (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 22:00h- Toro de fuego (aledaños C/ Real Vieja con C/ Postas). Peña El Remedio.

• 22:00h- Actividad 'Jugando al toro' (C/ Pedro Rodríguez 'el Viejo'). Asociación Taurina Defiende tu Fiesta.

• 22:00h- Bingo con premio de paletilla ibérica (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 22:00h- Concierto Tributo a Leño (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde).

• 23:00h- Concierto de Medina Azahara (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde).

• 23:00h y hasta las 03:00h- DJ Fito Entreparéntesis (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 23:30h- Actuación musical de rock (Peña El Remedio).

• 00:00h y hasta las 02:30h- DJ Rubén Loone (Plaza de la Constitución).

• 01:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde).

• 02:00h- Encierro del carrito (C/ Real, 51). Peña Taurina San Sebastián.

Míercoles 27 de agosto • 09:30h- Desayuno con APADIS. Organiza: Peña El Remedio.

• 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (casco antiguo y Plaza de Toros).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Cuarto encierro (novillos, ganadería Casasola).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:00h- Almuerzo popular de callos (C/ San Roque). Peña Estafeta.

• 12:15h- Toritos de agua (C/ San Roque, C/ Victoria y C/ Clavel). Peña Estafeta.

• 12:30h- Encierro infantil (C/ Postas hasta C/ Real). Peña El Remedio.

• 12:30h- Actividad acuática: deslizador hinchable (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- Tapa (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 13:30h- Tapa (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar). Charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h- Proclamación del VII Guiri del Foro Sanse. C/ La Paz, 4. Asociación Cultural El Encierro.

• 13:00h y hasta las 15:00h- Manualidades taurinas (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 13:00h- Concierto de María Parrado (Plaza de la Constitución).

• 14:00h- Encierro infantil (C/ Real). Peña Taurina San Sebastián.

• 17:30h- Torneo para jóvenes de Tenis de Mesa (Polideportivo Dehesa Boyal).

• 18:00h- Retiro para nuevos hermanos y hermanos mayores (Parroquia San Sebastián Mártir). Acto de imposición de medallas al finalizar la misa.

• 18:00h y hasta las 20:00h- Talleres infantiles (Plaza de la Iglesia).

• 20:00h- Espectáculo infantil musical: Ginger (Plaza de la Iglesia).

• 18:30h y hasta las 21:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas a la Plaza de Toros).

• 19:00h- Novillada con picadores (ganadería Casasola): Aarón Palacio, Javier Zulueta y Nacho Torrejón.

• 19:00h y hasta las 07:00h- Doce horas de petanca (Asociación Recreativa Petanca Sanse).

• 19:00h y hasta las 21:00h- Tardes de Verbena (Centro Gloria Fuertes).

• 21:00h- Triduo (Parroquia San Sebastián Mártir). Coral San Sebastián de los Reyes. Acto de imposición de medallas a los Nuevos Hermanos.

• 22:00h y hasta las 02:00h- Charanga Los Imparables (paseíllo a los fuegos). Peña Estafeta. C/ San Roque.

• 22:00h- Toro de fuego (aledaños C/ Real Vieja con C/ Postas). Peña El Remedio.

• 22:00h- Actividad 'Jugando al toro' (C/ Pedro Rodríguez 'el Viejo').

• 22:00h- Bingo con premio de paletilla ibérica (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 22:00h- Concierto de Paco del Pozo (Plaza de la Constitución).

• 22:30h- Concierto de Álvaro García (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 23:30h- Pasacalles antes de la pólvora (Peñas El Remedio, La Tercera, Los Amigos y San Sebastián).

• 23:55h- Noche de la Pólvora: Castillo de fuegos artificiales (Parque de la Marina).

• 00:20h- Concierto de Gonzalo Hermida (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 00:30h y hasta las 04:30h- Orquesta Maxims (Plaza de la Constitución).

• 01:00h- Bingo solidario (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 02:00h- Encierro del carrito. Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

• 02:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

Miércoles 28 de agosto • 09:30h- Santa Misa (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 10:00h- Pasacalles de la Banda de Música Municipal (recorrido del encierro).

• 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (recorrido del encierro y casco antiguo).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Quinto encierro (ganadería Salvador Domecq).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 11:45h- Ofrenda floral (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 12:00h- Solemne Misa Mayor (Parroquia San Sebastián Mártir), presidida por D. José Antonio Álvarez. Coral de San Sebastián de los Reyes.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:00h y hasta las 15:00h- Hinchables infantiles (C/ La Paz, 4). Asociación Cultural El Encierro.

• 12:15h- Toritos de agua (C/ San Roque, C/ Victoria y C/ Clavel). Peña Estafeta.

• 12:30h- Encierro infantil (C/ Postas hasta C/ Real). Organizan: Peñas Postas y Los Amigos.

• 13:00h- Tapa (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 13:00h- Tapa (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h y hasta las 15:00h- Actividades infantiles (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar). Charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:30h- Baile amenizado por la Banda Municipal de Música (Plaza de la Constitución).

• 13:45h- Concierto de MetroPop (Plaza de la Constitución).

• 18:30h- Ofrenda al Santísimo Cristo de los Remedios de los niños nacidos durante el año (Parroquia).

• 18:30 y hasta las 21:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas a la Plaza de Toros).

• 21:00h- Espectáculo en el TAM: Desde el Jardín del Alma — La Porteña Tango (entradas 18€).

• 22:00h- Bingo con premio de paletilla ibérica (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 23:30h- Actuación de grupo flamenco (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 23:30h- Orquesta Panorama (campo de fútbol de C/ Teide). Entrada gratuita.

• 23:30h y hasta las 02:30h- Concierto ERZ (Plaza de la Constitución).

• 01:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 02:00h- Encierro del carrito. Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

Viernes 29 de agosto • 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (recorrido del encierro y casco antiguo).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Sexto encierro (ganadería Pinto Barreiros).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 11:00h- Juegos infantiles (Plaza de la Iglesia). Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios.

• 12:00h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:15h- Toritos de agua (C/ San Roque, C/ Victoria y C/ Clavel). Peña Estafeta.

• 12:30h- Encierro infantil (C/ Real hasta C/ Estafeta). Organizan: Peñas San Sebastián y Los Olivares.

• 13:00h- Castillo hinchable (C/ San Roque). Peña Estafeta.

• 13:00h- Tapa (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 13:00h- Tapa (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar) con charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h y hasta las 15:00h- Actividades infantiles (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 13:00h- Concierto de Andrea Villalba (Plaza de la Constitución).

• 14:00h- Encierro infantil (C/ Real). Peña Taurina San Sebastián.

• 16:00h- Tardeo (Peña La Tercera). C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo.

• 17:30h- Torneo para mayores de Tenis de Mesa (Polideportivo Dehesa Boyal).

• 18:00h y hasta las 20:00h- Talleres infantiles (Plaza de la Iglesia).

• 18:15h- Torneo de balonmano «Pedro Aguado» (Polideportivo Dehesa Boyal). Organiza: Club Balonmano Sanse.

• 19:00h- Espectáculo infantil «Mini Disco» (Plaza de la Iglesia).

• 19:30h- Macroboda (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 20:00h- Trashumancia infantil (C/ Postas y C/ Real hasta Plaza de Toros).

• 18:30h y hasta las 21:00h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas en la Plaza de Toros).

• 19:00h- Corrida de toros (ganadería Salvador Domecq Tarifa): Ginés Marín, Diego García y Tristán Barroso.

• 20:30h- Subasta de andas de la carroza del Santísimo Cristo de los Remedios. Encendido de carrozas y portaestandarte.

• 21:00h- Solemne Procesión (recorrido: Plaza de la Iglesia, C/ San Roque, C/ Real, C/ Vicenta Montes, Plaza de la Constitución, C/ del Viento, Plaza de la Iglesia). Castillo de fuegos artificiales al término (Pirotécnica Vulcano).

• 20:30h y hasta las 23:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas a la Plaza de Toros).

• 21:00h- Espectáculo en el TAM: La Verbena de la Paloma (Zarzuela). Entradas 25 €.

• 21:30h y hasta las 00:00h- Concierto Marmaol Tributo Pop Rock (Plaza de la Constitución).

• 21:00h- XXVIII Concurso Nacional de Recortadores (ganadería Pinto Barreiros). Plaza de Toros.

• 22:00h- Toro de fuego (aledaños C/ Real Vieja con C/ Postas). Peña El Remedio.

• 22:00h- Actividad 'Jugando al toro' (C/ Pedro Rodríguez 'el Viejo').

• 22:00h- Bingo con premio de paletilla ibérica (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 23:00h- Concierto de Rulo y la Contrabanda (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 00:00h- Actuación de DJ (Plaza del Tejar). Peña El Remedio.

• 00:15h y hasta las 04:30h- Orquesta Panther (Plaza de la Constitución).

• 01:00h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 02:00h- Encierro del carrito. Organiza: Peña Taurina San Sebastián.

Sábado 30 de agosto • 10:00h- Misa Funeral y de Honras por los difuntos (Cementerio Municipal).

• 10:00h- Pasacalles de la Banda de Música Municipal (recorrido del encierro).

• 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (casco antiguo y Plaza de Toros).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Séptimo encierro (ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 11:00h y hasta las 14:30h- Sanse Summer Cup 2025 (Fútbolchapas). Centro cívico Pepe Viyuela (Av. de Tenerife, 7).

• 12:00h y hasta las 14:00h- Talleres infantiles y cañón de espuma (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:00h- Actuación musical: Aires Flamencos (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 12:30h- Encierro infantil (C/ Estafeta hasta Plaza de Toros). Peñas Estafeta y La Tercera.

• 12:30h- Fiesta de la espuma (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Tapa (Plaza de la Fuente). Peña Los Amigos.

• 13:00h- Degustación de migas con cada consumición (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar). Charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h- Pasacalles por el casco antiguo. Peña El Remedio.

• 13:00h- Concierto de Rubén Madrid (Plaza de la Constitución).

• 13:20h y hasta las 14:00h- Encierros con toros hinchables (Av. Plaza de Toros). Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.

• 14:00h- Encierro infantil (C/ Real). Peña Taurina San Sebastián.

• 15:30h y hasta las 19:00h- Sanse Summer Cup 2025 (Fútbolchapas). Centro cívico Pepe Viyuela.

• 16:00h y hasta las 20:00h- Tardeo Remember (DJs Alex Colomo & Christian White – Unika FM). Peña Estafeta (C/ San Roque).

• 16:00h- Tardeo (Peña La Tercera). C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo.

• 18:00h- I Torneo de Fútbol Fiestas San Sebastián de los Reyes (Polideportivo Dehesa Boyal).

• 18:00h y hasta las 20:45h- Baile de fin de semana (Centro Gloria Fuertes).

• 18:00h y hasta las 20:00h- Talleres infantiles (Plaza de la Iglesia).

• 18:30h y hasta las 21:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas al Baile de las Higueras y a la Plaza de Toros).

• 19:00h- Corrida de toros mixta (Ángel Sánchez y Sánchez / Hnos. García Jiménez): Diego Ventura, Sebastián Castella, Tomás Rufo.

• 20:00h- Espectáculo infantil Magig Bubble (Plaza de la Iglesia).

• 21:00h- Trofeo Cristo de los Remedios: UD San Sebastián de los Reyes vs Ávila C.F. (Estadio Municipal José Luis de la Hoz–Matapiñonera).

• 21:00h- Espectáculo en el TAM: Latido y Tañido — Alejandro Lara Dance Project (Danza). Desde 18 €.

• 21:30h- Tradicional Baile de las Higueras (C/ Higueras) con participación de peñas y degustación de higos.

• 22:00h- Grupo de canto del Centro Municipal de Mayores Gloria Fuertes (C/ Higueras). Al término: música española a cargo de Ana María Puente.

• 22:00h- Toro de fuego (aledaños C/ Real Vieja con C/ Postas). Peña El Remedio.

• 22:00h- Bingo con premio de paletilla ibérica (C/ Francisco Muñoz – Parque Rojo). Peña La Tercera.

• 23:00h- Concierto de Pignoise (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 00:00h y hasta las 04:30h- DJ Fark Lamm (Plaza de la Constitución).

• 01:00h- DJ Juan Carlos Pedraza (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 02:00h- Encierro del carrito. Peña Taurina San Sebastián.

• 02:30h- Sesión de DJ (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

Domingo 31 de agosto • 07:30h- Homenaje a D. Ramón Esteban Jorro, párroco mártir 1936. Salida desde la torre de la Iglesia hacia el cementerio municipal (Parroquia San Sebastián Mártir).

• 10:00h- Pasacalles de la Banda de Música Municipal (recorrido del encierro).

• 10:00h y hasta las 15:00h- Pasacalles con charanga Xoxongorri (recorrido del encierro y casco antiguo).

• 10:30h- Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios (C/ Real con C/ Postas).

• 11:00h- Octavo y último encierro (ganadería Zalduendo).

• 11:15h- Suelta de reses (Plaza de Toros) para capea general.

• 11:00h- XXIX Torneo de Fiestas de Ajedrez (zona cafetería de la piscina — Polideportivo Dehesa Boyal). Organiza: Club Ajedrez V Centenario (inscripciones hasta el 30 de agosto, 14:00 h).

• 11:15h- Arrebato pirotécnico del último encierro (curva C/ Postas con Real). Organiza: Pirosanse.

• 12:30h- Encierro infantil (desde corrales de suelta hasta C/ Postas). Organizan: Pastores del encierro y Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.

• 13:00h- Encierro infantil (C/ Postas). Peña Taurina Postas.

• 13:00h- Baile de la Amapola (Plaza del Tejar). Charanga Xoxongorri. Colabora: Peña El Remedio.

• 13:00h- Concierto de Los Inspectores (Plaza de la Constitución).

• 14:00h- Encierro infantil (C/ Real). Peña Taurina San Sebastián.

• 18:00h- I Torneo de Fútbol Fiestas San Sebastián de los Reyes (Polideportivo Dehesa Boyal).

• 18:00h y hasta las 20:45h- Baile de Fin de Semana (Centro Gloria Fuertes).

• 18:30h y hasta las 21:30h- Pasacalles con la charanga El Mono (acompañamiento a peñas en la Plaza de Toros).

• 19:00h- Corrida de toros mixta (ganadería Zalduendo): Morante de la Puebla, José María Manzanares y la novillera con picadores Olga Casado.

• 19:00h- Actuación infantil Drilo Rock (Anfiteatro Municipal Adolfo Conde). Entrada gratuita.

• 21:30h- Sesión de DJ Danfer (Plaza de la Constitución).

• 23:00h- Acto de cierre: «¡Qué pena me da!» (Plaza de la Constitución), a cargo de las peñas y la charanga Xoxongorri. Al término, arrebato pirotécnico (Pirotecnia Vulcano).

El evento estará cercado por cerca de 300 agentes que contarán con vehículos rotulados y camuflados, así como decenas de cámaras de videovigilancia.