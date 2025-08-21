Fiestas de Alcalá de Henares 2025: programa, actividades, horarios, conciertos gratis y cómo llegar

El mes de agosto significa para muchos un momento de fiestas populares y celebración en la Comunidad de Madrid. Durante estos últimos días del verano, son muchas las localidades madrileñas que celebran sus días grandes con ferias, conciertos, espectáculos y todo tipo de eventos para los más pequeños y también los adultos.

Entre ellas, una de las ciudades que más afluencia recibirá será Alcalá de Henares, que celebra sus fiestas grandes del 23 al 31 de agosto. A lo largo de esta semana festiva, se celebrarán cerca de 350 espectáculos y acontecimientos culturales, donde no faltará por supuesto la música, con conciertos de artistas tan importantes como Azúcar Moreno, Los Secretos o Ladilla Rusa.

El Recinto Ferial de la Isla del Colegio volverá a acoger desde este viernes 22 de agosto el área festiva por el que pasarán a lo largo de los próximos días miles de personas. Además, el otro gran epicentro de estos festejos será la plaza de Cervantes, que albergará algunos de los shows principales, así como los conciertos de las numerosas orquestas que actuarán en el municipio madrileño.

Te contamos todos los eventos previstos para estas fechas y cómo puedes llegar a cada ubicación.

Programa, actividades y conciertos previstos para las fiestas de Alcalá de Henares 2025

Como viene siendo habitual, las fiestas de Alcalá de Henares volverán a acoger este año a miles de ciudadanos. La música será, por supuesto, uno de los grandes reclamos para que muchos madrileños se desplacen a la localidad estos días.

Los conocidos como 'Conciertos de la Muralla' serán un año más el gran atractivo de estas fiestas. Así, por el recinto amurallado de la Huerta del Obispo pasarán artistas de la talla de Marta Santos y Antonio José, Rosario Flores y Los Manolos, Ojete Calor, Ladilla rusa, OBK, King África y Bingo Party, e incluso un grupo mítico como Los Secretos. Las entradas para disfrutar de estos artistas de primer nivel están ya a la venta.

El programa de la Feria y Fiestas de Alcalá de Henares cuenta con actividades y conciertos para todos los públicos. Estos son los eventos previstos desde el sábado 23 de agosto hasta el domingo 31 de agosto.

Sábado 23 de agosto 20.30 horas. Concierto de Marta Santos y Antonio José en la Huerta del Obispo (Apertura de puertas 20:30 h)

21.45 horas. Pregón de las ferias a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (Balcón central del Ayuntamiento)

22.45 horas. Concierto de Ruta 47 (Plaza de Cervantes)

23.45 horas. Gran concierto de Burning (Plaza de Cervantes)

Domingo 24 de agosto 13.00 horas. Fiesta de la espuma (Plaza de los Santos Niños)

13.30 horas. Vermut benéfico (Plaza de Cervantes)

22.30 horas. Concierto de la Orquesta Código (Plaza de Cervantes)

Lunes 25 de agosto 19.00 horas. Espectáculo de magia a cargo de Juan Tuzz (La Casita del O'Donell)

21.00 horas. Concierto de The Fábula (Plaza de los Santos Niños)

22.00 horas. Concierto Juanjo Espinosa (Parque de Sementales)

22.00 horas. Concierto de Orquesta Ritmo Latinos 4ever Band (Plaza de Cervantes)

Martes 26 de agosto 21.00 horas. Concierto de Sin Recreo (Plaza de los Santos Niños)

22.00 horas. Concierto de Manuel Alejandro (Parque de Sementales)

22.30 horas. Concierto de Orquesta Six Band (Plaza de Cervantes)

Miércoles 27 de agosto 21.00 horas. Concierto de Migrañas (Plaza de los Santos Niños)

22.00 horas. Concierto de Diego Larrea (Parque de Sementales)

22.30 horas. Concierto de Orquesta Smile (Plaza de Cervantes)

Jueves 28 de agosto 21.00 horas. Concierto de Unidad Vintage (Plaza de los Santos Niños)

22.00 horas. Concierto Rosario y Los Manolos en la Huerta del Obispo (Apertura de puertas 20:30 h)

22.30 horas. Concierto de tributos con Todo Cafeína (Plaza de Cervantes)

Viernes 29 de agosto 19.00 horas. Espectáculo de magia con Mago Morfeo (La casita de O'Donell)

19.00 horas. Corrida de toros con Morante de la Puebla, Marcos Pérez y Olga Casado (Plaza de toros)

20.00 horas. Concierto de Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party en la Huerta del Obispo (Apertura de puertas 17.30 horas)

21.00 horas. Concierto Banda Sinfónica Complutense (Plaza de Cervantes)

22.30 horas. Concierto de Orquesta The River (Plaza de Cervantes)

Sábado 30 de agosto 20.30 horas. Actuación de la tuna de Alcalá (Plaza de Cervantes)

22.00 horas. Concierto de Los Secretos y Fiesta remember de los 80s en la Huerta del Obispo (Apertura de puertas 20.30 horas)

22.30 horas. Gran concierto de Azúcar Moreno (Plaza de Cervantes)

00.30 horas. Concierto de Hazael (Plaza de Cervantes9

Domingo 31 de agosto 21.00 horas. Gran desfile de carrozas (Inicio: Rotonda calle Luis de Medina con Vía Complutense)

23.59 horas. Castillo de fuegos artificiales (Recinto amurallado, Huerta del Obispo)

Además de los principales conciertos, Alcalá de Henares otros espectáculos de música durante todas las noches, así como otros eventos como bailes en la plaza, concursos, eventos deportivos, corridas de toros, teatro o incluso espectáculos de magia. Puedes consultar el programa completo aquí.

Cómo llegar a las fiestas de Alcalá de Henares en transporte público

Alcalá de Henares es una de las ciudades mejor conectadas con Madrid a través del sistema de transporte público. Uno de los métodos más sencillos para acudir hasta allí es emplear la línea de Cercanías C-7 y C-2, que se pueden coger en algunas de las principales estaciones de tren de la capital.

Además, otros autobuses interurbanos como el 223 o el 229 también se pueden coger para llegar hasta las fiestas de la localidad. Recuerda que aplicaciones como Moovit te indican cómo llegar a Alcalá de Henares y a cada recinto donde se celebran las actividades, conciertos y espectáculos de la celebración de agosto.