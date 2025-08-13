Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por fuertes vientos y altas temperaturas

El calor y las fuertes rachas de viento vuelven a obligar a cerrar varias zonas verdes en la capital. El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad (El Capricho, la Rosaleda del parque Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares) permanecerán cerrados desde este miércoles a las 15.00 horas por condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Según el último boletín que ha realizado la Aemet para la ciudad, a las 13.05 horas, se esperan rachas de viento de 56 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 35 grados.

La reapertura de todas las instalacionesse realizará una vez que los técnicos del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El consistorio informará, a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques, explicaron en un comunicado.

Los efectos del calor

Desde el consistorio consideran que este protocolo «funciona y es una medida ponderada«: «El Retiro apenas está cerrado el 1% del tiempo, que es además cuando han caído el 80% de las ramas, por lo que es una medida ponderada». Agosto del año pasado fue el mes en el que más ramas cayeron, un total de 66, «lo que evidencia que no solo les afecta el viento y la lluvia, sino también el calor».

Desde la oposición han pedido en más de una ocasión que se revise este protocolo, y aunque «El Retiro tiene su singularidad, puesto que el 68% de sus árboles son maduros«, recordaba el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no descartan modificar estos procedimientos en otras zonas verdes históricas