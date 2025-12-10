Los farmacéuticos podrán dar medicinas a domicilio en los 70 pueblos más pequeños de Madrid

Vivir en un pueblo pequeño en la Comunidad de Madrid cada vez tiene más ventajas y menos inconvenientes. A partir de ahora, los vecinos de los municipios de menos de 2.500 habitantes de la región, que son un total de 70, tendrán garantizado ... el servicio farmacéutico asistencial durante el próximo año. Una medida que beneficiará sobre todo a los más mayores, quienes no tendrán que ir hasta la farmacia más próxima, a veces fuera de su pueblo, para adquirir los medicamentos que necesitan.

El Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba este miércoles, en el Consejo de Gobierno, la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para conceder 346.593 euros destinados a garantizar servicios farmacéuticos asistenciales en los 70 municipios de menos de 2.500 habitantes durante 2026.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, este acuerdo, pionero en España, permitirá subvencionar la adquisición de tensiómetros y desfibriladores, ofrecer atención farmacéutica a domicilio y facilitar la dispensación de medicamentos. Con ello se pretende dar respuesta a las necesidades farmacoterapéuticas de pacientes, en su mayoría personas mayores o con problemas de movilidad, que no pueden desplazarse desde su vivienda hasta la farmacia.

En esa misma línea y con el foco puesto en los pequeños núcleos urbanos, el Gobierno regional dispone de otra línea de ayudas, dotada con 700.000 euros, con importe máximo de 10.000 para quienes deseen abrir nuevas farmacias rurales y de hasta 5.000 euros para las 27 ya existentes en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Esta actuación se integra en el programa de Pueblos con Vida, presentado en 2024, cuyo objetivo es atraer nuevos vecinos, impulsar el desarrollo económico y garantizar servicios públicos de calidad en las localidades de menos de 20.000 habitantes. Hasta ahora, el 92 por ciento de sus medidas ya se ha puesto en marcha.

El programa regional Pueblos con Vida intenta atraer nuevos vecinos a los municipios con menos de 20.000 habitantes

Ese programa Pueblos con Vida es una apuesta del Ejecutivo autonómico para revitalizar los 142 municipios que tienen menos de 20.000 habitantes de la región, que suman más de 600.000 personas. El programa se basa en cuatro objetivos principales: fijar la población y atraer nuevos vecinos, impulsar el desarrollo económico, contribuir al reequilibrio territorial y dotar de servicios básicos a todos los municipios rurales.

Entre las medidas, destaca una línea de ayudas para el impulso al comercio y la hostelería en los municipios con menos de 1.000 habitantes. Ahora mismo, más de 300 establecimientos tienen la oportunidad de beneficiarse, entre ellos tanto los comercios de nueva creación como aquellos que ya están activos.

A partir del próximo año, todos los pueblos de la Comunidad de Madrid dispondrán de cajero automático

Además, la Comunidad de Madrid será la primera región en España donde todos sus municipios dispondrán, a partir del próximo año, de cajero automático, después de que las 61 localidades con menos de 20.000 habitantes que carecían de él se hayan sumado a esta iniciativa. La mayoría de ellos se encuentran en la Sierra Norte.

El Gobierno regional también ha hecho extensible la red de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano a todos los municipios con menos de 50.000 habitantes y ya llega a 155 poblaciones con un total de 982.185 vecinos. En la actualidad, estos vehículos llegan a las poblaciones de menos de 20.000 y con esta ampliación se beneficiarán además Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Galapagar, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Torrelodones y Villanueva de la Cañada.