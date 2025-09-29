Suscribete a
La exposición de Mingote que reivindica la figura de Picasso

El museo de Buitrago acoge la muestra, que es gratis, hasta el próximo 7 de diciembre

Picasso, el genio que robaba los juguetes a sus hijos

Viñeta de Antonio Mingote publicada el 27 de octubre de 1971 en el diario ABC
Viñeta de Antonio Mingote publicada el 27 de octubre de 1971 en el diario ABC abc

Enia Gómez

Madrid

Antonio Mingote puso su grano de arena en dar a conocer a Pablo Picasso en su propios país y en una época determinada. Admiraba el dibujante catalán al genio malagueño, eso seguro. Y dejó que ese encandilamiento se derramara tanto en el trazo ... como en el color de sus obras. «Mi gran pintor es Picasso, por supuesto, pero Picasso es el gran dibujante, sobre todo. Picasso ha influido en todos los mundos, y muchos que ni lo saben siquiera, pero Picasso ha influido en todo el mundo. ¿Que si soy el Picasso de los periódicos? Lo de Paco [Umbral lo definió así] es una manera de hablar. Ojalá fuera yo el Picasso de los periódicos, no soy el Picasso de nada», expresó Mingote en la última entrevista que concedió a este mismo periódico.

