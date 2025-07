'Hacia ecos de lo sagrado', teatro medieval en las ruinas del monasterio

La compañía Nao d'amores, creada y dirigida por Ana Zamora, es un referente en la investigación y puesta en escena del teatro medieval y renacentista. Espectáculos como 'Misterio del Cristo de los Gascones', 'Nise, la tragedia de Inés de Castro' o 'Comedia Aquilana' ... son algunos de sus trabajos más destacados.

Actualmente se enfrentan a un reto: una «experiencia multidisciplinar» titulada 'Hacia ecos de lo sagrado', que se presentará en el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa, la más importante fundación monacal de la Orden Cisterciense que se conserva en la Comunidad de Madrid, y que se presentará del 10 al 13 de julio en el propio monasterio.

La compañía suele trabajar con un 'núcleo temático' cada año, a partir del cual investiga y crea un espectáculo. «En este 2025 ese 'núcleo' era escuchar el medievo –explica Ana Zamora–, trabajar con esa idea de los sonidos grabados en piedra». Encontraron su objetivo concreto en la Orden del Císter, y encontraron la complicidad de la Comunidad de Madrid y de los Teatros del Canal para trabajar «en esta idea de la reforma del monacato en plena Edad Media, siglos XII y XIII, a partir y para ese gran edificio que es el monasterio de Santa María, la Real de la Iglesia, en Pelayos de la Presa. Un lugar extraordinario por el interés patrimonial, a más o menos una hora de Madrid, y fuera de los recorridos turísticos. A Nao d'Amores nos excita de verdad trabajar en los espacios no convencionales», reconoce Ana Zamora.

'Hacia ecos de lo sagrado' cuenta con ocho intérpretes: Alfonso Barreno, Juan Díaz de Corcuera, Rafael Ortiz, Alejandro Pau, Elena Rayos, María Alejandra Saturno, Carlos Seguí e Isabel Zamora. En el equipo artístico estarán nombres habituales en los trabajos de Nao d'Amores: María Alejandra Saturno y Miguel Ángel López (Asesoría, arreglos y dirección musical), Deborah Macías (vestuario), David Faraco (espacio escénico, y trabajo de objetos), Miguel Ángel Camacho (iluminación) y Javier García Ávila (asesor de movimiento y coreografía).

La «experiencia», como la denomina Ana Zamora, se desarrolla por distintos espacios del monasterio, fundado en 1150 y en ruinas –aunque se encuentra en un proceso continuo de restauración–. Se harán dos pases diarios para setenta personas cada uno de ellos, y recorrerá las distintas estancias del edificio. «No es –insiste Ana Zamora– una visita teatralizada.

El espectáculo no tiene nada de costumbrista, no vamos a explicar lo que se hacía en cada sitio; es más, vamos a jugar con ese conocimiento que tenemos de cada lugar y le daremos vuelo poético. Por ejemplo, el refectorio, que no hemos podido utilizar y nos hemos tenido que trasladar a la cocina, era un espacio de alimentación de lo corporal, del espacio de comida de los monjes, pero al mismo tiempo tiene un significado que enlaza con el cenáculo y con todo el sentido de la última cena».

Ana Zamora ha buscado una especie de línea argumental a través del padre espiritual del Císter, Bernardo de Claraval (1090-1153), un monje, teólogo y místico «Aparece en la 'Divina Comedia' de Dante como acompañante y como guía en la llegada al paraíso. Y planteamos a través de esta línea argumental una especie de viaje a lo largo del monasterio en el que reacreamos espacios poéticos más que dar explicaciones costumbristas o historicistas».