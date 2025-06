Madrid, la musa de la nueva ola indie que canta a sus barrios

La banda sonora de Madrid ya no queda anclada a las odas a la ciudad de Joaquín Sabina ni a los acordes de Pereza en 'Lady Madrid'. Hoy, en las plazas de los barrios periféricos, en los garitos cutres y en los pijos, en las terrazas, en los centros comerciales en decadencia o incluso en las calles en las que Dioniso insiste en invitarte a un 'after' es donde nace la inspiración para crear la música que ha transformado lo cotidiano en himno de las pequeñas (y no tan pequeñas) salas de la capital. El nuevo indie sabe que lo que le rodea moldea su identidad y, a su vez, que la música sirve de altavoz para reivindicaciones generacionales. Karavana, La Paloma y Ashleys, tres bandas que le han dedicado muchos versos a Madrid, cuentan a ABC cómo suena la ciudad con la que todo artista sueña, pero que también padece.

«¿Vamos con 'Bravo Murillo'?». Han pasado más de dos horas desde el comienzo de la prueba de sonido de La Paloma. Es el Día Europeo de la Música y son cabeza de cartel para la cita que reunió el pasado sábado a más de 8.000 personas en la explanada de Matadero. «Para nosotros tocar en Madrid siempre nos hace una ilusión tremenda porque es casa. Nuestro público es muy agradecido», apunta Lucas Sierra, voz y guitarra de este grupo formado en el barrio de Tetuán, pero nacido en Gran Canaria. Madrid tampoco es región natal de ninguno de los tres jóvenes que forman Karavana, ni de la guitarrista y voz de las Ashleys, Marta Sangro.

Precisamente, ese es el encanto más valorado de la ciudad. «Nunca me he sentido extranjero en Madrid», asegura Emilio Soriano, el sevillano que formó junto con Gonzalo Boatas y Jaime Sánchez la banda que hace referencia en 'Mismos vicios' a un síndrome de Estocolmo castizo. «Madrid te atrapa para sentirte joven. Vuelves a tu ciudad y la gente está ya a otras cosas», explica Boatas, cantante del grupo.

Noticia Relacionada Carolina Durante y Alcalá Norte: manual de instrucciones para sobrevivir al 'hype' Nacho Serrano ABC reúne a dos de los grupos de mayor éxito del circuito indie nacional

«Madrileño es la persona que vive aquí» y eso, para Nico Yubero, voz y guitarra de La Paloma, es una de las cosas «más bonitas de esta ciudad». Su orgullo de barrio, que define como exagerado y un poco romantizado, es lo que le empeña en perseguir un Madrid que cree que ya no existe. «Hay que trabajar los tejidos sociales de barrio y comunidad» para volver a «tener cariño a la ciudad». Y no solo a «los bares, a las terracitas y la fiesta», puntualiza Sierra.

Desde el hastío o el amor, la capital es fuente de inspiración para miles de artistas de todos los géneros. Es casi imposible no descubrir una referencia a la ciudad en los repertorios de las grandes voces del país. Sin embargo, en los últimos años, una nueva oleada ha encontrado en los espacios de la capital su inspiración, dando paso a unas letras en las que el paisaje urbano local e incluso hiperlocal es el protagonista de su historia.

Emilio Soriano, Gonzalo Boatas y Jaime Sánchez, integrantes de Karavana, frente al Bar Arco Iris, en la plaza de Olavide TANIA SIEIRA

A Alcalá Norte, el último gran éxito del indie, le da nombre el centro comercial de Ciudad Lineal; Biznaga, reivindica que la ciudad, «de Carabanchel a Hortaleza», es de sus habitantes con 'Madrid nos pertenece'; y Carolina Durante sitúan los escenarios de sus canciones en la calle de San Bernardo, el pub irlandés Tempo II, también ubicado en esta céntrica zona, o en la línea 5 de Metro. «Madrid será musa mientras sigamos viviendo aquí. Al final, se va a hablar de donde se vivan las historias», apunta Gonzalo Boatas.

Concierto de La Paloma por el Día Europeo de la Música en Matadero TANIA SIEIRA

La capital vive un buen momento musicalmente, señalan estos artistas. «Hay muchas bandas emergentes que molan mucho. Existe un marco con un espectro grande de grupos que hacen cosas muy guays», considera Nico, que además repara en que en Madrid «la gente es cada vez más joven y de repente dices: 'Estos chavales son muy buenos'». Y «muy pequeños», añade Juan Rojo, batería de la banda de Tetuán. «Y eso es una buena noticia».

Según el Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales de 2024 de SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Madrid concentra el 26,2% –28.892– conciertos de música popular, de los más de 110.000 que se celebraron en el país en 2023. Es, además, la región con los datos más altos de espectadores –4,2 millones, el 19,2% del total– y que generó en ese año 58,8 millones de euros por venta de entradas. Todo ello sin contar con las cifras de los macrofestivales.

«Estamos mal acostumbrados a la cultura de la música que hay aquí. En otros sitios no hay gente tan dispuesta a ir a conciertos», remarca Mónica Lara, voz de Ashleys, una jovencísima banda emergente que actuará el próximo 12 de julio en el festival Mad Cool –su espectáculo es el único que no se solapa con otros artistas de toda la programación–. Este interés por los conciertos tiene mucho que ver con el público madrileño, que «apuesta por descubrir otras cosas que en el resto de ciudades no pasa tanto», posiblemente, señala Bea Tenorio, bajista de este grupo, «porque no hay tanta oferta».

Las Ashleys, a falta de Roi, que no pudo asistir a la cita con ABC TANIA SIEIRA

El camino de estos artistas en ningún momento ha sido –ni es– de rosas, y resulta más probable que acaben pinchándose con las espinas que encontrando pétalos. «Hay puntos al principio, e incluso ahora, en el que te preguntas para qué sigo aquí. Es súper difícil llevarlo, sobre todo cuando empiezas», apunta Gonzalo, cantante de Karavana.

Más recursos

«Madrid es una ciudad que tienes que adaptarte a ella. Hay que medir tus esfuerzos en ciertas cosas, no puedes alcanzarlo todo. De todos los años que llevamos juntas tocando nos hemos llevado 100 euros cada una como mucho. Todo lo hemos invertido en más bolos, en instrumentos, en camisetas, en componer, en ensayar, en grabar sobre todo...», remarca Marta Sangro. Este grupo fue de los seleccionados para Ensaya Carabanchel, un programa del Ayuntamiento de Madrid que apoya a bandas en su proceso de profesionalización, con un enfoque en la mejora técnica, formación artística y grabación profesional. Como este también existen otros recursos públicos para apoyar a estos jóvenes, pero «100% hacen falta más».

«Nosotras hemos tenido la suerte de que nos seleccionaran entre no sé cuántos artistas más, pero hay muchos músicos emergentes que por desconocimiento no llegan a estas propuestas. Estaría bien dar mas visibilidad [a estos recursos] y sobre todo, invertir para que grupos emergentes tengan las herramientas para continuar con su proyecto», remarca la bajista de las Ashleys, que reciben a este periódico en el local de ensayo de Carabanchel.

Al fin y al cabo, «incentivar la cultura genera las escenas de jóvenes que harán nueva cultura y van a definir el futuro artístico y cultural de la ciudad y el país», recalca Nico Yubero. Por ello, proponen acercar más propuestas a la población: «conciertos relativamente asequibles, baratos, que la gente puede venir fácilmente también incentiva la cultura y que la gente vea nuevas bandas y amplíe el registro».

Eso sí, los retos que tienen como artistas y músicos no son muy diferentes a las cuestiones que afectan ahora a toda una generación. La actual crisis de la vivienda es transversal a todos los jóvenes, independientemente de su profesión. «Acabamos volviendo al tema de la vivienda. Es un círculo. ¿Para qué quiero un local de ensayo gratis si estas pagando un 70% de tu sueldo en un piso?», insiste Lucas Sierra.

Del descontento también acaba arrancando la creatividad. «Mientras estemos aquí y sigamos viviéndola bien, Madrid nos dará muchas historias. Y si la vivimos mal nos dará aún más», remarcaba Karavana. Así, y dentro del amplio abanico de sonidos que acaban englobándose como indie, Alcalá Norte le seguirá cantando a que Dioniso tomará la última en un 'after' en la calle Elfo, La Paloma reinvindicará su orgullo de barrio «esperando a la muerte» en una terraza de Bravo Murillo, Karavana dedicará himnos a la juventud eterna madrileña y las Ashleys lloraran el fin de una temporada con el cierre del Amadeo.