Detenido un electricista que explosionó un artefacto «por diversión» en la fuente de un parque en Ciudad Lineal

Sustancias y materiales incautados por la Policía Nacional de las viviendas del detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 48 años por los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio, después de que el pasado 15 de julio explotase un artefacto de gran potencia en una fuente del Parque Arriaga del distrito madrileño de Ciudad Lineal, informan desde Jefatura Superior de Policía Nacional.

Los vecinos que se encontraban ahí en ese momento se alertaron cuando escucharon el estruendo. Tras varias llamadas avisando por esta explosión, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos, constatando que había quedado fracturado parte del hormigón que configuraba la fuente ocasionando deterioros materiales, pero sin afectar a ningún ciudadano que ahí se encontraba.

En las primeras investigaciones llevadas a cabo por los agentes, estos se sorprendieron de la capacidad técnica con la que contaba su fabricante a que comprobaron que era un explosivo muy sofisticado y perfeccionado que se activó a la distancia, de manera remota.

El presunto autor es un hombre de 48 años, electricista de profesión y que además trabajó en una pirotecnia, según fuentes policiales. Este individuo no llevó a cabo ningún tipo de reivindicación sobre esta acción, quedando constatado que lo hizo por diversión.

En los registros que la Policía Nacional ha llevado a cabo en sus domicilios en Madrid y Almería, los agentes se han incautado de numerosas sustancias y materiales para fabricar explosivos como receptores, transmisores, mechas e iniciadores.

El pasado mes de agosto fue detenido por los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio y ha sido puesto a disposición judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión.