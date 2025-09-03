Nueva reyerta en Puente de Vallecas: tres jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad, por arma blanca

Samur-Protección Civil en el lugar donde se ha producido la reyerta

Una nueva reyerta en Puente de Vallecas deja a tres jóvenes de entre 20 y 30 años heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser agredidos este miércoles con un arma blanca, informa Samur-Protección Civil.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 6.20 horas a la altura del número 44 de la avenida de Monte Igueldo de este distrito madrileño. Este es uno de los puntos en los que la Policía Nacional cuenta con un refuerzo de vigilancia por la presencia de bandas latinas.

#Reyerta @SAMUR_PC atiende a 3 jóvenes con heridas por #armablanca en Avda Monte Igueldo. #PuenteVallecas



Uno de ellos, grave con herida en zona posterior del cuello.@policia investiga lo ocurrido.@policiademadrid acompaña al convoy sanitario al hospital. pic.twitter.com/sazXEVi0LJ — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 3, 2025

A su llegada al punto donde ha tenido lugar la agresión, los sanitarios han atendido a tres jóvenes. Uno de ellos, el más grave, presentaba una herida en la zona posterior del cuello, profunda pero sin afectación vascular. Ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón.

Otro, menos grave que el anterior, contaba con contusiones y una herida en la barbilla. También ha sido trasladado al mencionado hospital. El último presentaba cortes y heridas en las manos. No ha requerido traslado hospitalario.

Hasta el lugar también se ha trasladado la Policía Municipal de Madrid, que ha acompañado al convoy sanitario hasta el centro hospitalario para facilitar los traslados.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.