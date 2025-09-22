Cuatro detenidos en Fuenlabrada por agredir y secuestrar a un hombre para reclamar una deuda de 300.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Fuenlabrada a cuatro hombres acusados de retener, amenazar y golpear a un hombre con el fin de exigirle el pago de una deuda de 300.000 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la víctima había concertado una cita con uno de los arrestados para cancelar parte del dinero pendiente por la compra de maquinaria. Sin embargo, al llegar al lugar, otros tres individuos se sumaron al encuentro y procedieron a intimidarle, agredirle y retenerle en las oficinas de un local comercial, por lo que los cuatro hombres fueron arrestados por los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.

Durante el ataque, la víctima recibió numerosos golpes, algunos de ellos en la cabeza con un cenicero, hasta perder el conocimiento. En ese momento, los agresores le sustrajeron más de 1.100 euros y su teléfono móvil. Pese a las lesiones, el hombre logró escapar del establecimiento y caminar varios metros por la vía pública hasta ser auxiliado por personal de seguridad privada, que alertó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación se inició a principios de agosto y permitió identificar a los sospechosos, que fueron detenidos los días 21 y 27 del mismo mes. Los cuatro han sido puestos a disposición judicial acusados de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.