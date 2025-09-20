Los sicarios que asesinaron al feriante de Alcalá de Henares cobraron 20.000 euros

La vida de Jesús B. J., vecino del barrio del Chorrillo, en Alcalá de Henares, tenía un precio: seis balas y 20.000 euros. Esa es la factura de los dos sicarios colombianos que formaron parte activa del crimen, ocurrido el pasado 13 de enero en la puerta de su vivienda. Era un conocido feriante de la zona y, según los datos de la investigación, culminada ahora por el Grupo V de Homicidios, las deudas que presentaban desembocaron en este ajuste de cuentas.

La Policía Nacional informó ayer de que el crimen está resuelto, con tres colombianos y un español arrestados en distintas fases de la investigación. Tienen entre 57 y 20 años, uno de ellos con antecedentes policiales. Este periódico ya informó aquella fría jornada de que los pistoleros habían utilizado un arma con silenciador. Más allá del imaginario colectivo, el uso de este instrumento es muy residual, pero bastante característico de asesinos a sueldo. Por eso, los agentes supieron desde entonces que se enfrentaban a profesionales de la muerte pagada.

Tras las primeras indagaciones, se pudo determinar que en el lugar habían actuado, al menos, dos varones desconocidos que habían huido del lugar en un vehículo. A finales de febrero, localizaron en la provincia de Guadalajara el coche utilizado en la huida. Había sido sustraído en julio de 2024 en Madrid y tenía las placas dobladas para dificultar su posible identificación. Contenía en su maletero el arma homicida, la pistola con el mencionado silenciador y su correspondiente cargador.

Las detenciones se produjeron entre el 18 y el 21 de agosto en diferentes zonas de Valencia, Madrid y Majadahonda. El 18 de agosto se procedió al arresto de dos de ellos en la provincia de Valencia: el supuesto conductor del vehículo con el que se desplazaron y posteriormente huyeron del lugar, detenido como presunto responsable de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, y un varón como presunto responsable de un delito de encubrimiento.

Continuando con las pesquisas, los investigadores establecieron un dispositivo especial para la localización del identificado como posible autor material del hecho, que culminó el pasado día 21 de agosto con su apresamiento en Majadahonda, como presunto responsable de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas.

Paralelamente, el día 19 de agosto resultó detenido en Madrid el cuarto integrante de este grupo, como presunto responsable de un delito de homicidio. Las calificaciones podrían modificarse a asesinato con la agravante de precio. Los dos sicarios han entrado en prisión provisional y los otros tienen prohibido salir de España.