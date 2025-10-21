Suscribete a
Compra por habitaciones: el último salto en el salvaje oeste inmobiliario de Madrid

Una 'startup' ya ha vendido con este sistema más de 50 cuartos en Madrid, la región más demandada del país

Los precios oscilan entre los 70.000 y los 95.000 euros, dependiendo de las características del inmueble

Plaza de la Convivencia, en Vallecas, donde ya se han vendido habitaciones
Plaza de la Convivencia, en Vallecas, donde ya se han vendido habitaciones TANIA SIEIRA
Madrid

Haces lo que toca, lo que te dicen que es lo correcto: estudias, buscas un trabajo, te esfuerzas por crecer... Pero cuando quieres independizarte te das cuenta de que cualquier alquiler se come más de la mitad de tu sueldo. Tampoco puedes comprar, puesto ... que el pago al casero, si lo has conseguido, se va comiendo tu capacidad de ahorro y aleja la posibilidad de reunir el dinero para una entrada. De esta frustración (generalizada) que experimentaron los jóvenes emprendedores Oriol Valls y Anna Labarias nació en 2023 Habitacion.com, una 'startup' que ofrece a aquellos que buscan un hogar adquirir un cuarto en un piso compartido «en lugar de tirar ese dinero en un alquiler a fondo perdido», explica a este diario el cofundador de este negocio que puso sus primeros pisos en el mercado en 2024. Desde entonces, ya han vendido casi 200 estancias, y planean cerrar el año en 400 operaciones. Aunque las primeras compraventas las cerraron en Tarrasa, ahora es Madrid su gran bastión de clientes.

