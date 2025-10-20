Suscribete a
Madrid sortea 378 viviendas de alquiler asequible para aquellos que ganen menos de 42.000 euros al año: cómo inscribirse y dónde estarán los pisos

Una iniciativa que busca ofrecer un respiro a quienes, aun teniendo ingresos estables, no pueden afrontar los elevados precios del mercado inmobiliario

Jorge Herrero

Madrid

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos de España. En las grandes ciudades, especialmente en Madrid, la demanda de pisos supera con creces la oferta disponible, lo que ha disparado los precios ... tanto de compra como de alquiler y ha dificultado la emancipación de miles de jóvenes. En este contexto de escasez y encarecimiento, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un nuevo sorteo de 378 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, una iniciativa que busca ofrecer un respiro a quienes, aun teniendo ingresos estables, no pueden afrontar los elevados precios del mercado inmobiliario.

