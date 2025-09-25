La obra de Ventas desata el 'boom' inmobiliario: «Los pisos han subido 100.000 euros»

La M-30 ha sido, tradicionalmente, la barrera que separa los disparados precios para comprar una vivienda de la almendra central de la capital de las zonas más asequibles. Desde hace varios meses, y en el contexto de la crisis que viene viviendo el país ... en lo que a esta cuestión se refiere, esta separación se ha ido diluyendo. Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel o San Blas-Canillejas han vivido incrementos de en torno a un 20% respecto a hace un año, según los datos de Idealista. Ciudad Lineal se encuentra en punto parecido, pero la venta se está acelerando debido al interés que suscitan las obras que se están llevando a cabo desde el pasado julio en el puente de Ventas, un proyecto que cubrirá la M-30 con un parque que unirá este distrito madrileño con el de Salamanca.

Desde el anuncio de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para hacer de la ciudad un espacio con más puntos verdes en esta zona de ciudad, el precio ha incrementado un 33,8%, señalan las cifras de este portal. Este agosto alcanzó su máximo histórico en el metro cuadrado, que ya se sitúa en los 4.429 euros. Esta cuestión no ha pasado desapercibida en las inmobiliarias del barrio, que aseguran a ABC que algunas viviendas han llegado a subir 100.000 euros desde la presentación de Parque Ventas.

«Las obras han puesto muy de moda el barrio. Todo el mundo quiere ahora esta zona», asegura Nuria Rodríguez, agente inmobiliaria de Inmotucasa, situada en la calle de Ricard Ortiz, y que opera tanto en el barrio como en otras zonas de Madrid. «Desde que se comenzó a saber del proyecto, los vecinos ya han empezado a preguntar por sus casas», añade esta mujer, que conoce bien la zona de Ciudad Lineal, donde lleva trabajando desde hace casi ya dos décadas. «Al final, los vecinos pasarán de tener vistas a la carrera a contar un gran parque a las puertas de sus viviendas», continúa.

Conexión entre distritos

A partir de primavera de 2027, se celebrarán dos cosas en este barrio: el fin definitivo de los cortes de tráfico que causan dolores de cabeza a los conductores y la inauguración de nuevo espacio verde que podrán disfrutar los residentes de la zona. Será posible atravesar la circunvalación más transitada de España desde los jardines de la Quinta de Fuente del Berro al distrito de Ciudad Lineal a través un laberinto de pasarelas y zonas verdes de un tamaño de casi dos campos de fútbol.

Contará con zonas de juegos infantiles, equipamientos de calistenia, un pequeño espacio de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, además de dos kioscos, fuentes y bancos. Se trata, tan solo después del soterramiento de la A-5, de la segunda gran obra del mandato de José Luis Martínez-Almeida, en la que se ha invertido más de 70 millones de euros.

Hoy, el perfil de los residentes de esta zona son principalmente familias con un nivel de renta media. Los nuevos compradores que aspiran a vivir en esta zona cuentan con nóminas más altas, con un buen nivel financiero y con una edad que ronda los 40 años, explica Rodríguez a este periódico. «También se están interesando inquilinos de la zona de Fuente del Berro, que buscan una vivienda en propiedad al otro lado de la M-30», añade. Las calles que más suscitan interés desde el anuncio de esta nueva obra son principalmente las de San Emilio –cuyos balcones y ventanas darán directamente hacia este nuevo parque–, Ricardo Ortiz y sus aledañas, señala. «Los pisos de Ricardo Ortiz rondan los 120 metros cuadrados y cuentan con amplias oportunidades de reforma. Las de San Emilio, por su parte, oscilan entre los 80 y los 130 metros cuadrados», detalla.

El precio actual de esa zona ronda los 450.000 euros e incluso con necesidad de alguna que otra reforma. Eso sí: «Nos los quitan de las manos».

Miguel Bran, franquiciado de Tecnocasa en la zona de Ciudad Lineal, es más moderado en cuanto al futuro del barrio. Mientras que no considera «una barbaridad» el número de interesados en la zona, sí que destaca que muchos vecinos ya preguntan en las oficinas por una revalorización de sus casas, «posiblemente porque lo último hecho así en la ciudad fue Madrid Río», con unos trabajos que trajeron consigo también un incremento de los precios. Pero «esa era otra época», añade.

Trabajar por zonas les permite conocer a los vecinos de siempre, por ello asegura que los que más buscan en esta zona del distrito de Ciudad Lineal son personas de fuera del barrio: «Les llama la atención que se vaya a realizar esta obra que cubrirá la M-30 y que mejorará todo sin ninguna duda».

«Hoy los precios, debido a la situación que atravesamos, ya de por sí son altos y creemos que la subida será más bien escalonada y dependiendo de la cercanía de las propiedades al futuro Parque Ventas. Tampoco hay que olvidar que se trata de una obra pública que puede tardar algo más en hacerse realidad», señala a este periódico. Bran indica, además, que las zonas que se podrán ver más afectadas en Ciudad Lineal de cara a finalización de los trabajos serán los barrios de Ventas, San Pascual, así como el de la Concepción. «Se revalorizarán todas las calles, sobre todo las más cercanas al futuro parque», asegura.

Cercanía al futuro parque

Ahora mismo, el precio varía en función de la ubicación. Hoy en San Pascual oscilan entre los 270.000 y los 400.000 euros, en la avenida de Badajoz pueden llegar al medio millón e incluso hasta los 700.000 en las partes cercanas a esta obra. Todo ello también considerando el tipo de piso que sea y si está reformado o no.

«Con estos precios en la zona, la variación que se pueda vivir en un futuro dependerá principalmente de lo cerca que estén de Parque Ventas», asegura. El principal atractivo que valora este franquiciado de Tecnocasa es la conexión de Ventas y Fuente del Berro: «Pasamos de ser un barrio de fuera de la M-30 a estar conectados por una espacio verde».

En cuanto al conjunto del distrito de Ciudad Lineal, los precios de la vivienda han incrementado un 25,7% desde agosto del año pasado. Las zonas de Concepción, Costillares, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Quintana son las que más han subido, con un 20% desde 2024. En toda la capital, este incremento se sitúa en un 21,3%, señala el portal de datos de Idealista.

Alquileres disparados

El precio de compra de viviendas no es lo único que se ha disparado en esta zona. El alquiler también alcanza máximos en Ciudad Lineal, en el momento en el que esta cuestión se encuentra colapsada en la ciudad. La zona de La Elipa, donde hasta hace un año el alquiler rondaba los 1.000 euros al mes, ahora se sitúan cerca de los 1.500 euros, asegura Nuria González.

En todo el distrito, la renta ha subido un 10% respecto al año pasado. Los barrios más afectados de la zona son Colina (18,2%), Quintana (13,3%) y San Juan Bautista (12%). En el conjunto de la capital, la cifra ha incrementado en un 11,6% en comparación con 2024 y el distrito en el que más ha subido es Puente de Vallecas con un 13,7%, seguido de Usera (11,9%), Chamartín (11,5%) y Puente de Vallecas (11,4).