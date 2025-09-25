Suscribete a
ABC Premium

La obra de Ventas desata el 'boom' inmobiliario: «Los pisos han subido 100.000 euros»

Los compradores ya muestran interés en la zona tras anunciarse la cubrición de la M-30 con una plataforma verde

Parque Ventas: una plataforma verde sobre la M-30 para unir Salamanca y Ciudad Lineal

Obreros avanzan en los trabajos de construcción del futuro Parque Ventas
Obreros avanzan en los trabajos de construcción del futuro Parque Ventas Isabel permuy
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La M-30 ha sido, tradicionalmente, la barrera que separa los disparados precios para comprar una vivienda de la almendra central de la capital de las zonas más asequibles. Desde hace varios meses, y en el contexto de la crisis que viene viviendo el país ... en lo que a esta cuestión se refiere, esta separación se ha ido diluyendo. Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel o San Blas-Canillejas han vivido incrementos de en torno a un 20% respecto a hace un año, según los datos de Idealista. Ciudad Lineal se encuentra en punto parecido, pero la venta se está acelerando debido al interés que suscitan las obras que se están llevando a cabo desde el pasado julio en el puente de Ventas, un proyecto que cubrirá la M-30 con un parque que unirá este distrito madrileño con el de Salamanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app