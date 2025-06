Clásicos en Alcalá, de veraneo en el Siglo de Oro

La XXIV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, 'Clásicos en Alcalá', arranca el próximo 13 de junio y llenará Alcalá de Henares de actividades para todos los públicos hasta el 6 de julio.

Organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, el evento se celebrará en más de una quincena de espacios escénicos y monumentales, aumentando en la presente edición la presencia de programación infantil y juvenil, así como de las propuestas de teatro escénico. Más de 90 actividades y cerca de 1.000 profesionales —artistas, técnicos y personal auxiliar—darán vida a esta nueva edición, convirtiendo la ciudad complutense en el mejor escenario para los grandes clásicos del Siglo de Oro Español en diferentes formatos como teatro, danza, poesía, circo, folclore, exposiciones, presentaciones de libros, títeres, conciertos, charlas y jornadas académicas, entre otros.

La programación de la XXIV edición del festival contará con 86 representaciones llevadas a cabo por 62 compañías con artistas procedentes de países como Colombia, Uruguay, México, Bolivia, Argentina, Venezuela o Estados Unidos, y Canadá –además de España– y tendrá al público como elemento central.

Noticia Relacionada 'Campamento en construcción', un verano para reimaginar la ciudad Nacho Serrano Ya están abiertas las inscripciones para el campamento de verano de Matadero Madrid, del 23 de junio al 11 de julio

El programa de este año aterriza con más de 20 estrenos en total, entre los que destacan la producción de Teatros del Canal 'Numancia' con dirección de José Luis Alonso de Santos –con la que se inaugura el festival–; el debut de 'La Desconquista', la nueva propuesta de Ron Lalá con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, y el Preestreno de 'Hacia Ecos de lo sagrado' de Ana Zamora,

Destaca asimismo el estreno nacional de 'La Vis Cómica' con dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun, uno de los directores argentinos que ha revolucionado el lenguaje escénico, 'El Alcalde de Zalamea' con dirección de Daniel Alonso del Teatro Círculo de Nueva York y 'La Hija del Aire' de la compañía mexicana Luna de Plata.

Otros estrenos como 'La Gitanilla' de Fundación Teatro la Abadía con dirección de la uruguaya Mariana Wainstein, Soldadescas de Teatro Yeses con dirección de Elena Cánovas, dramaturgia de Julieta Soria y música de Juan Cañas, el concierto dibujado de Sofía Comas y Javier Olivares (premio Nacional del Cómic), 'Mira que te has de morir, mira que no sabes cuando', o la propuesta de danza de mano de La Mínima con 'La cómica de cueva' son una muestra de la riqueza y variedad del programa de este 2025.

Además, en su gira de verano pasarán por Alcalá compañías como Morboria, que celebra su 40 aniversario, con 'Lo que son mujeres' dirigida por Eva del Palacio; Marcela (una canción de Cervantes) de la Sociedad Cervantina, con dirección de Leticia Dolera; 'Entre rimas y riberas' dirigida por Gabriel Calderón y Lluis Homar coproducción de CNTC y la Compañía Nacional de Uruguay; 'Las pequeñas mudanzas' de Vanessa Espín producción de CNTC y ElenArtesescénicas; el Auto sacramental 'El teatro del mundo' de Calderón, visto por la compañía For The Fun Of It; la Compañía Nacional de Teatro de México con 'Los empeños de una casa' de Sor Juana Inés de la Cruz con dirección Aurora Cano, 'La Selva sin Amor' de La Máquina Real y mucho más.

Cabe destacar la programación musical con actuaciones de la mano de Raúl Losánez y la Cía del Figurín Diálogos de Oro, la propuesta de Improvisación y teatro musical de Impromadrid con 'El que tropieza y no cae' o la participación de la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 villas con el estreno absoluto del recital 'En Clave de Quijote, Melodía de Aventuras', sin olvidar el concierto de Amancio Prada 'De amor y celda' en un plano más intimista.

Además, en apoyo a los afectados por la DANA, Clásicos en Alcalá cuenta esta edición con varias propuestas de la Comunidad Valenciana como 'La vídua valenciana' de Cía La Valenciana, 'El Agua de Valencia' de Yapadú Produccions, 'Calacas' de la Estranya Cía Teatre y, la ya mencionada anteriormente, 'FARRA de CNTC' y Cía Lucas Escobedo.

Más temas:

Poesía

Música

Literatura

Teatro

Festivales

Circo