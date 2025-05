Linkin Park anuncia un gran concierto en Rivas Vaciamadrid el 23 de junio de 2026

Nueve años después de su última visita a España, Linkin Park anuncian que darán un gran concierto en Rivas-Vaciamadrid. Será el 23 de junio del año que viene en el Auditorio Miguel Ríos de la localidad, y las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 6 de junio a las 09h en Ticketmaster, con preventas disponibles desde 3 de junio a las 09h. Las entradas costarán desde 84 euros con gastos de gestión incluidos, y todas son para público de pie.

Recién galardonada con el premio a 'Canción Rock Favorita' en los American Music Awards, la banda, que ha superado la trágica muerte de su cantante Chester Bennington reformándose con la vocalista Amily Armstrong, confirma así la extensión de su gira mundial 'From Zero' con nuevas fechas por Europa en 2026. Esta etapa comenzará el 29 de mayo y verá al grupo regresar a Suecia y España por primera vez en esta era de 'From Zero'.

En total, la banda ha conseguido 13 números 1 en la lista Alternative Airplay, el segundo mayor número en la historia, con tres en los últimos 18 meses. Su octavo álbum de estudio, 'From Zero', se lanzó el 15 de noviembre bajo Warner Records, y volvió a liderar listas mundiales y superar los mil millones de reproducciones.

Este sábado, Linkin Park encabezará el Show de Inauguración de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi en Múnich, Alemania. Será su primera actuación en este evento, marcando un momento especial para celebrar su segundo álbum consecutivo en el #1 en Alemania con 'From Zero' (Deluxe Edition). Se espera un espectáculo de alto voltaje para dar inicio al partido entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán.

Mientras tanto... verano de 2025 a tope

Ya ha arrancado un nuevo festival madrileño en el Hipódromo de la Zarzuela, escenario de Madrid Society, que une lo mejor de la electrónica (29 mayo al 1 junio) y el urban/pop-rock/latino (5 del 8 junio) con la presencia de reconocidos artistas del género como es el caso de Henry Méndez, Bob Sinclar, Fedde le Grand, Jonas Blue, Don Patricio, Alvama Ice y Francis Mercier, entre otros. Madrid Society Festival se completa con una zona gastronómica premium con una selección de food trucks, restaurantes pop- up y barras de bebidas especializadas, ofreciendo desde cocina gourmet hasta opciones saludables y veganas.

También se podrá visita el Boho Market, un espacio exclusivo que combina moda, arte, diseño y lifestyle en un mercado bohemio donde las marcas podrán exhibir y vender sus productos. Un punto de atracción para los asistentes que buscan artículos únicos, desde moda sostenible y accesorios artesanales hasta cosmética natural y experiencias de wellness. Por su parte, la zona Playground es un área dedicada a la diversión y el entretenimiento diurno para todos los públicos. Pensada para familias o grupos de amigos con actividades interactivas y experiencias de ocio antes de los conciertos. Incluye juegos gigantes, experiencias de realidad aumentada, talleres creativos, zonas de descanso con música chill-out y un área especial para los más pequeños.

El día 4 arranca Noches del Botánico en el Real Jardín Botánico de la UCM con Van Morrison (que repetirá el día 5), al que seguirán, hasta el 31 de julio, artistas como Santana, Parcels, Roxette, Kool & The Gang, Fangoria, Nancys Rubias, Ana Belén y Lori Meyers. También estarán Chaka Khan o Texas, referentes nacionales como Mikel Erentxun, celebrando los 40 años de Duncan Dhu, Carlos Sadness, Morgan, Califato 3/4, Ángel Stanich o el homenaje de los grandes del flamenco a Pepe Habichuela, ofreciendo una programación pensada para todos los gustos y generaciones.

Fiel a su tradición, Noches del Botánico sigue siendo la elección de artistas que desean presentar espectáculos exclusivos en un formato cercano e inolvidable. En esta edición, nombres como Silvia Pérez Cruz junto a Salvador Sobral, Rozalén, Melody Gardot o Rita Payés y el regreso de grandes figuras de la música latinoamericana como Seu Jorge, Óscar de León o Gilberto Santa Rosa refuerzan el compromiso del festival con actuaciones de carácter multicultural.

Pet Shop Boys, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, The Flaming Lips y Scissor Sisters encabezan la segunda edición del festival Kalorama, que se celebrará los días 20 y 21 de junio de 2025 en la Caja Mágica.

El gran protagonista del verano será Mad Cool, del 10 al 13 de julio con Olivia Rodrigo, Muse, Noah Kahan, Gracie Abrams, Alanis Morrisette, Weezer, Nine Inch Nails, Benson Boone, Justice, Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Arde Bogotá, Residente, Glass Animals o St.Vicent.

Pero también habrá grandes conciertos de Aitana (Estadio Riyadh Air Metropolitano, 30 y 31 julio), Imagine Dragons (Estadio Riyadh Air Metropolitano, 28 junio), Iron Maiden (Estadio Riyadh Air Metropolitano, 5 julio), Jennifer Lopez (Movistar Arena, 13 julio), Stray Kids (Estadio Riyadh Air Metropolitano, 22 y 23 julio), Damiano David (Movistar Arena, 22 septiembre) o la despedida de Sabina (Movistar Arena. 2 jun, 2 y 4 jul; 20 y 22 oct; 25 y 30 nov).