Ramón Martín: «Woody Allen exigió que su coche no pasase por ningún túnel para venir del hotel al festival»

El festival Noches del Botánico sigue consolidando su apuesta año tras año, y lo mejor de todo es que lo hace a lo suyo, manteniendo su esencia y permaneciendo al margen de otro tipo de dinámicas que imperan en un sector que no siempre se preocupa por su clientela como debiera. La edición de este verano tiene un protagonista discutible, y es que es difícil distinguir si el gran cabeza de cartel es Morrissey, Van Morrison o Santana. Pero en cualquier caso, sus directores, con Ramón Martín como cara más visible ante los medios, siguen brindando el mismo trato a todos por igual en el póster promocional, donde ningún nombre aparece con letras más grandes que los demás.

Hace un par de años se hicieron reformas importantes en los graderíos, etc… ¿Este año hay alguna novedad en ese sentido?

Siempre hay novedades, porque al ser el Jardín Botánico un elemento vivo, cada año hay que adaptarse a varias cosas. Al mismo crecimiento de la vegetación, por ejemplo. De un año para otro, una ramita se puede haber convertido en un árbol (risas). En la grada también hemos anclado al suelo unos asientos que eran volados, y que cimbreaban un poco cuando la gente bailaba. La parte de backstage se ha habilitado este año en un espacio distinto, y eso ha implicado obras de desagüe con arquetas, pozos, etc. El muelle de carga también es un poco más grande, al ser cada vez más habitual el tener doble concierto por noche.

Morrissey habrá exigido que no se venda carne en el festival el día de su concierto, como siempre hace.

Así es, esa es su filosofía.

¿Y cómo se lo han tomado los responsables de los puestos de comida?

Algunos se van a transformar en puestos de comida vegetariana, y otros cerrarán ese día. Y la gente lo aceptará porque ya saben cómo es Morrissey.

¿Quién ha sido el artista que ha hecho las peticiones más bizarras en todos estos años?

Pues mira, me estoy acordando de alguna anécdota divertida. Woody Allen dio instrucciones para que su conductor no pasara por ningún paso subterráneo ni por ningún túnel en el trayecto del hotel al recinto del festival. También pidió alojarse en una primera planta, porque no usa ascensores.

«Va a ser un reto conseguir que la prueba de sonido de Van Morrison no moleste a los exámenes de la EBAU»

Pura claustrofobia, vamos.

Sí, sí. Dicho esto, es una suerte trabajar con auténticas leyendas pidan lo que pidan. Van Morrison, por ejemplo, es conocido por su manía de irse a Irlanda después de cada concierto que da, esté donde esté, porque él tiene que dormir en su casa. Prefiere gastarse ese dinero para dormir en su cama. Como va a actuar dos días en nuestro festival, no sé si se irá y volverá cada día, pero lo que ha hecho este año es una excepción. Casi nunca toca dos veces seguidas en un lugar. Además va a empezar a las ocho y media. Le da igual que sea de día o de noche, él tiene que actuar a esa hora. ¡Y quería empezar antes, tipo siete y media! Imagínate aquí a la gente con treinta y ocho grados… Yo creo que acabará el show y aún será de día.

En cualquier caso, es un puntazo como pistoletazo de salida.

Ha costado, pero sí. Llevamos muchos años detrás de él, y a veces cuando le hacíamos la propuesta, ni contestaba. Es una artista difícil porque todo pasa por él, no es de esos que se dejan llevar por los managers, etc… Él toma las decisiones. Y para cubrir sus demandas, había que hacer dos días. ¿Qué pasa? Que no teníamos días disponibles uno detrás de otro, así que decidimos ubicarlo el primero en la programación. Va a ser un reto, porque los días 4 y 5 de junio son los exámenes de la EBAU en las universidades. Y como el concierto empieza pronto, las pruebas de sonido también empiezan pronto. Va a ser un reto conseguir que no molestemos, pero la Complutense lo ha entendido y todo está siendo buena disposición por su parte para que seamos compatibles.

¿Algún concierto que necesite un empujoncito con la venta?

Pues mira, el de Chaka Khan. Con Kool & The Gang siempre se agotan rápido, pero no sé por qué, con Chaka Khan la venta va despacito aunque va en esa onda de funk súper bailongo. ¡Mucha gente ha bailado sus hits pero a lo mejor no lo sabe!

Hace poco, Santana nos dio un buen susto al tener que ser ingresado de urgencia en el hospital, tras sufrir un desmayo en una prueba de sonido. ¿Han contactado con su equipo desde entonces? ¿Sus fans madrileños pueden estar tranquilos?

Sí, como bien dices, Carlos Santana tuvo un mareo, un desfallecimiento durante una actuación, hace un mes. Sigue con su gira y con los mismos planes y calendario, así que la gente no tiene que preocuparse de nada. Además sé que está muy ilusionado con su gira española.