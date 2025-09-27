Chinchón celebra los III Premios de Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía - Molino del Manto'

El idílico entorno del Molino del Manto (en Chinchón) volverá a convertirse este sábado en epicentro cultural y espacio de creación viva con la celebración de las XII Jornadas SON Estrella Galicia de la Guitarra Española, que por segundo año consecutivo se celebran junto a los III Premios a la Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto'.

Concebidas también como residencia artística, las jornadas invitan a artistas participantes a trabajar y convivir en el Molino del Manto durante los días previos, creando propuestas inéditas que el público podrá disfrutar esa misma noche, reafirmando así su vocación como laboratorio cultural e inspirador.

El evento arrancará a las 16.30h (entrada con invitación) y contará con figuras destacadas como el guitarrista y compositor flamenco David de Arahal, el guitarrista y cantor brasileño Karaí Guedes, el multiinstrumentista Tino di Geraldo, la cantante y bajista Pastora Andrades, y la participación especial de Blanca Paloma.

Este encuentro, que celebra tradición, talento y excelencia musical, albergará la Gran Final del II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas, convirtiéndose en una plataforma única para descubrir y apoyar a las nuevas generaciones que están redefiniendo la guitarra flamenca.

Consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la guitarra española y el flamenco, este evento reafirma el compromiso de Molino del Manto y SON Estrella Galicia con la promoción del patrimonio musical y el apoyo a jóvenes talentos, contando un año más con el respaldo de la marca en su apuesta por la música de calidad.

Para el guitarrista y compositor David de Arahal, 2024 fue un año decisivo en el arranque de su carrera: recibió el Premio Joven Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Premio Internacional Manolo Sanlúcar, además de publicar su segundo álbum, 'Callejón del Arte'. El próximo 27 de septiembre se cumplirá un año desde su lanzamiento, aniversario que celebrará presentando este trabajo en el marco de las jornadas.

Desde el sur de Brasil llegará el guitarrista y cantante Karaí Guedes, un auténtico gaúcho brasileiro que ha sorprendido al mundo con su dominio de la célebre 'técnica de los tres dedos'. Con su guitarra de siete cuerdas, Guedes llevará al escenario toda la riqueza y esencia de América Latina, al que también invitará a subir a sus hermanos: Anahy (voz y guitarra) y Andresito (acordeón). Los tres son herederos de una sólida tradición familiar y se han convertido en embajadores de la música gaúcha.

Con su inconfundible estilo, Tino di Geraldo se ha ganado un puesto de honor en la historia del pop, rock, flamenco y jazz. Innumerables son sus colaboraciones con los más grandes del flamenco —Paco de Lucía, Camarón, Diego Carrasco, Manolo Sanlúcar, José Mercé, Enrique Morente, Mayte Martín…— y también con destacados artistas de otros géneros —Luz Casal, Jackson Browne, Juan Perro, Cómplices, Sabina, Serrat, Aute, Javier Álvarez, Niña Pastori, Jorge Pardo y Carles Benavent—, consolidando así una trayectoria única.

Las influencias de Pastora Andrades abarcan desde el flamenco y el rock hasta el neo soul, el jazz y los sonidos de Argentina y Brasil. Desde que con tan solo dieciocho años debutara en el National Concert Hall de Dublín, ha recorrido un extenso camino artístico como cantante y bajista en numerosos proyectos, colaborando con destacados músicos y consolidando una sólida carrera en solitario.

A este universo musical se sumará como artista invitada Blanca Paloma, una de las voces más singulares del panorama actual, que trabaja en su primer álbum: un proyecto de folklore imaginario que, desde la experimentación y la experiencia, pretende llegar a lo más profundo de nuestras almas.

La jornada arrancará con la tercera edición de los Premios a la Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto', una iniciativa de la Fundación Paco de Lucía junto con el Molino del Manto. Ambas instituciones se unieron en 2023 para acometer este ilusionante proyecto en pro de la difusión de la cultura musical y en especial de la guitarra flamenca. Este año, la cita acoge la Gran Final del II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas, dirigido a guitarristas flamencos de entre 18 y 26 años.

Participarán seis finalistas divididos en dos modalidades que optan a los siguientes premios:

Candidatos Composición 'Premio Guitarras Ramírez':

— Aarón Jiménez «El Cherry», Zaragoza

— Manuel Herrera hijo, La Rinconada (Sevilla)

— Víctor Molina Torres, Orce (Granada) Candidatos Interpretación 'Premio AIE-Fundación Música Creativa'

— Shafkat Mukhtar, China / Barcelona

— Ángela Zarzuela, El Puerto de Santa María

— Alfonso Carmona, La Línea de la Concepción

Los seis finalistas competirán además por el Premio SON Estrella Galicia al Guitarrista más Completo, que reconoce la excelencia integral de estos jóvenes talentos. Los Premios a la Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto' reafirman el compromiso de la Fundación Paco de Lucía y el Molino del Manto con la promoción de la guitarra flamenca y la formación de nuevas generaciones de artistas, asegurando que la tradición y la innovación continúen caminando de la mano.