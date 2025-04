Cirugías a menores y autodeterminación de género: los puntos que Ayuso quiere quitar en la Ley Trans de Madrid

La Ley Trans regional se va a cambiar. Pero no ahora. Vox obtiene su pequeña victoria: saca adelante su propuesta de derogar la norma. Pero el guiño del PP no lleva a ningún lado porque no tiene aplicación práctica: «Ya no hay tiempo» para ... tramitar la derogación legal, explicaba el portavoz popular, Pedro Muñóz Abrines. Los cambios en el texto –tanto si suprimen artículos como si eliminan toda la ley– se aplazan hasta la próxima legislatura.

Vox desató la tormenta el pasado martes, cuando decidió activar su proposición para derogar la Ley Trans regional. La llevaba a pleno y obligaba al PP a 'retratarse' sobre la misma. El PP pretendía mantener el misterio sobre el sentido de su voto hasta el último momento del pleno, pero nada más empezar este, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acabó con el suspense, al anunciar que iban a tomar en consideración la derogación de la ley. Un movimiento hábil porque parecía una cesión pero, en el fondo, se quedaba en declaración de intenciones. La líder de Vox, Rocío Monasterio, esperaba a la presidenta con este polémico asunto en su pregunta de control al Gobierno: desde esa primera intervención, arremetió contra «la infame Ley Trans» y parafraseó a Núñez Feijóo al definirla como «otra chapuza legal que sigue a la del 'sólo si es si'». Y presionaba a Díaz Ayuso: «Deben decidir de qué lado están». Noticia Relacionada El Movimiento Feminista de Madrid pedirá el 8-M la dimisión de Irene Montero EP La marcha del Día del la Mujer criticará la «pésima gestión» de la ministra de Igualdad y reclamará la reprobación del presidente del Gobierno Díaz Ayuso se posicionaba, como había hecho en anteriores ocasiones, a favor de modificar la norma en vigor. Y advertía sobre «esta moda» que «se fomenta desde plataformas y redes». Su conclusión fue que «se tiene que reformar», pero para ello el PP ha esperado a que se aprobara la ley nacional al respecto, para intentar ahora con sus cambios «paliar los daños» de la norma estatal. La modificación, en todo caso, llegará más adelante: «La nueva legislatura se sustituirá por otra más sensata». Principales cambios Autodeterminación de género La modificación prevista afectará a la autodeterminación de género, que será suprimida de la norma. En los documentos oficiales, el género no será autodeterminado, sino el que se señale en el Registro Civil o el DNI. Cirugías a menores No se autorizarán las cirugías a menores trans. Tampoco se permitirá el adoctrinamiento en este asunto. Y se eliminarán aquellos artículos que puedan suponer «atentar contra la mujer». Inversión de la carga de la prueba La norma dice que si alguien aporta indicios de haber sufrido discriminación por su identidad sexual, será el acusado el que deba aportar «justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas». Las explicaciones técnicas las proporcionó el diputado Pedro Muñoz Abrines, portavoz popular. Bajo su criterio, Vox se había equivocado en el procedimiento elegido para tramitarla, el de urgencia. Aunque éste acorta los plazos a la mitad, no quedaría tiempo suficiente para dar todos los pasos antes del último pleno, que es el 23 de marzo. «Deberían haber elegido el trámite por lectura única», dijo. También había sido un error, a su juicio, la fecha elegida por Vox para activar la proposición: «Llegaron tarde y ya no da tiempo». Un razonamiento que encendía a Rocío Monasterio: «¿No da tiempo? A la nueva deducción para inversores extranjeros sí que no va a dar tiempo». Y concluía: «Si quieren, da tiempo». El PP votó, tal y como había comprometido la presidenta, a favor de tomar en consideración la derogación de la norma. Pero como dijo la diputada popular Elisa Vigil, «hoy no se deroga nada» porque «Vox llega tarde con esto». La Ley Trans de la Comunidad de Madrid fue una iniciativa del PSOE que secundaron, en 2016, Ciudadanos y Unidas Podemos –entonces, Más Madrid todavía no existía–. La presidenta regional era entonces Cristina Cifuentes, que había presentado meses antes su propia ley trans –un texto que no recogía la autodeterminación de género–, pero vio cómo la tumbaban el voto del resto de los grupos. Ante la norma presentada por la oposición, el PP se abstuvo, y la ley salió adelante y desde entonces está en vigor en la región. La diputada popular Elisa Vigil apuntó que la norma actual «es deficiente desde el punto de vista técnico y jurídico», y recordó que el compromiso de modificarla «está desde siempre en el PP», aunque no lo habían podido aplicar –defendió– porque «durante cinco años» estuvieron «en minoría en la Cámara». Y desde el 4-M de 2021, con 65 diputados en su bancada, decidieron esperar a que se conociera el contenido de la Ley Trans estatal para modificar la regional. Cambio o sustitución La pugna entre PP y Vox sobre este tema se saldó ayer con la aprobación por 76 votos de la toma en consideración de una derogación de la ley que no se va a materializar, al menos en este mandato. Es más, en el PP aún están decidiendo si lo que harán en el futuro será modificar la actual norma o sustituirla por otra nueva. Culpaban a Vox de no haberla podido cambiar ahora porque había tardado en solicitarlo. Monasterio recordaba que ya trajo esta propuesta en diciembre de 2021 y «el PP se unió a la izquierda para tumbarla». Mientras, en las bancadas de la izquierda se criticaba abiertamente la cesión del PP en este asunto. Mónica García, portavoz de Más Madrid, acusaba a «la variante ultra» de la derecha de «poner en cuestión derechos», y recordaba que la norma «da garantías al trans, pero el que no lo es, no tiene que preocuparse». Su compañero de filas, Eduardo Fernández-Rubiño, advertía que «hoy se abre un precedente de primer retroceso de derechos en la historia de la democracia», y todo porque «el PP tiene interés electoral de arañar votos a Vox». También el portavoz del PSOE, Juan Lobato, señalaba la «falta de respeto de PP y Vox al debatir con fines electoralistas la Ley Trans». Respecto a si esto es «una moda» como dijo Ayuso, lo tomó como «un ejemplo de arrogancia y falta de respeto». La diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa fue muy crítica al advertir que la medida adoptada «deja el derecho en el limbo hasta la próxima legislatura, para ver qué les va mejor», e insistía en que «esta es la primera vez que se recorta un derecho LGTBI desde 1979». Cree que la postura del PP sobre esta norma tendrá repercusión electoral: «Si tocan una coma de esa ley, jamás podrán volver a hablar de libertad».

