Ayuso, tras el vídeo de Feijóo: «A mí me gusta muchísimo la fruta, es lo que hay»

Isabel Díaz Ayuso no sale de su asombro ante la indignación que ha mostrado el Gobierno de Sánchez por el vídeo de Alberto Núñez Feijóo en un karaoke y que publicó el propio presidente del PP en las redes sociales con la frase: «Me gusta la fruta». Los ministros salieron en tromba para atacar a Feijóo y acusarle incluso de promover el odio y el enfrentamiento. La presidenta regional ha lamentado, en una entrevista en Antena 3, que con todos los problemas serios que tiene España el Gobierno se ocupe de algo así.

«Con la que está cayendo en este país...», ha criticado la presidenta. Aclarado ese punto de incredulidad por esa reacción del Gobierno de la Nación, Ayuso ha querido subrayar algo: «A mí me gusta la fruta. Y lo siento, me gusta muchísimo. Es lo que hay», ha comentado. Como es evidente, la frase tiene ya una carga irónica y provocadora.

El origen de esta polémica surrealista es un debate en el Congreso, en el que Sánchez atacó a la familia de Ayuso durante su intervención en la tribuna de oradores. La presidenta madrileña estaba sentada en la tribuna de invitados y musitó un «hijo de puta» que pudo leerse en sus labios, aunque que no se escuchó. Las cámaras captaron ese momento y cuando se le preguntó por ello Ayuso explicó que en realidad lo que había dicho era «me gusta la fruta».

Al Gobierno de Sánchez, con el presidente a la cabeza, le sentó realmente mal la salida de Ayuso y la carga humorística que tenía su comentario y a partir de ahí la presidenta del PP de Madrid ha aprovechado para recordar lo mucho que le gusta la fruta.

«Es algo irónico», ha aclarado una vez más este miércoles en la entrevista en Antena 3. «Si les sienta mal es porque la gente se lo toma con humor», ha señalado. A su juicio, «quien se cree señor de los tres poderes del Estado no admite el humor» de los demás, y por eso reacciona de esa manera desproporcionada.

Ayuso ha recordado, además, que no es ella «quien tiene todos los días a 23 ministros insultando» y atacando a una presidenta autonómica.