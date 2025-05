Ayuso lleva una exposición de la Patrulla Águila a la Puerta del Sol tras el veto de Sánchez al desfile del 2 de Mayo

La Puerta del Sol no se quedará sin ver la Patrulla Águila este año, pese al veto del Gobierno de Sánchez al desfile militar en los actos del Dos de Mayo, incluida la exhibición de esa unidad del Ejército del Aire. Isabel Díaz Ayuso llevará una exposición sobre sus vuelos acrobáticos a la Real Casa de Correos, que se podrá visitar de forma gratuita entre el 20 de mayo y el 30 de junio. Desde la Comunidad de Madrid se destaca el vínculo especial que esta Patrulla tiene con Madrid y con los madrileños, ya que forma parte de las días más relevantes, como el de la Fiesta Nacional o el Día de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han comentado a ABC que esta exposición se ha organizado en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. «Se lleva trabajando mucho tiempo». Pero no han precisado si la ministra de Defensa estará en la inauguración o no. De momento, en el comunicado que han hecho público desde Sol no aparece el nombre de la ministra. «Eso tienen que decirlo ellos», se han limitado a decir en la Comunidad de Madrid. Las invitaciones aún no se han enviado.

De momento, está previsto que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien inaugure el próximo 20 de mayo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la exposición 40 años de la 'Patrulla Águila. Volar en equipo', que se podrá visitar de forma gratuita hasta el 30 de junio.

Noticia Relacionada La ley de Universidades de Ayuso fija una financiación plurianual y por objetivos Mariano Calleja La presidenta regional prevé que el Consejo de Gobierno dé luz verde al texto tras el verano, para aprobarse en diciembre

Junto con el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, General del Aire Francisco Braco, Díaz Ayuso presentará el espacio homenaje a este equipo de vuelo acrobático, «emblema de la aviación militar que, a lo largo de estas cuatro décadas, se ha caracterizado por la preparación, seguridad y disciplina de todos sus pilotos y mecánicos», destacan en la Comunidad de Madrid.

La Patrulla Águila, a través de su historia y más de 275.000 horas de vuelo, «honra la tradición aeronáutica militar española como parte esencial del patrimonio cultural», subrayan fuentes autonómicas.

Además, en la Comunidad se subraya que mantiene una vinculación especial con Madrid al participar regularmente en eventos de gran importancia para la región como el Día de la Fiesta Nacional, el de las Fuerzas Armadas o el 2 de Mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, entre otras.

La Real Casa de Correos reunirá fotografías, cuadros, vídeos, objetos, equipaciones de vuelo y maquetas sobre la historia de la Patrulla Águila. A través de un recorrido interactivo, se trasladará a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, el conocimiento sobre la historia, la técnica y la cultura del Ejército del Aire, como una escuela de valores como la disciplina, la precisión, el espíritu de superación y el orgullo nacional.