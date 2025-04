Ayuso carga contra Sánchez por poner el orden público «a los pies» de Bildu, que «llegó al poder acabando con la vida de policías»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que Pedro Sánchez permita que la seguridad y el orden público de España «se pongan a los pies» de Bildu, «que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, guardias civiles, militares, civiles y niños».

Lo ha expresado este viernes en un acto de Radio Intereconomía en el Teatro Real, donde ha cargado contra el Gobierno por «desproteger a las mujeres, a la Policía, a la Corona, a los creyentes, a los catalanes no independentistas y a los jueces».

Estas críticas llegan después de que el Gobierno de coalición haya pactado con el grupo parlamentario de Bildu en el Congreso reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera.

Noticia Relacionada Otegi amordaza a Sánchez y exhibe su influencia en el Gobierno al forzarle a saltarse más líneas rojas Juan Casillas El Ejecutivo asume ahora la prohibición de las devoluciones en caliente y del uso de pelotas antidisturbios, a lo que se negaba hasta ahora

«Lo más doloroso de todo es que esto lo hace de la mano de Bildu, quienes sabemos qué son y quiénes están detrás de ellos. Creo que se les debería haber llevado al Tribunal Supremo para saber en su momento si era posible o no su ilegalización. De haber sido así, mucho de lo que está sucediendo no iría a más, porque esta coalición no podría resistir en pie un solo día. Un partido que lleva terroristas en sus listas tendría que haber sido, probablemente, ilegalizado«, ha apuntado la presidenta madrileña.

Ayuso ha alertado que «no se sabe qué hay detrás de este pacto». Sánchez «nunca ha tenido valor de exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición«, ha señalado durante su intervención.

La presidenta ha lamentado que «así es como está nuestro Estado de Derecho por estos votos». Asimismo, ha avisado que el Gobierno «quiere que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías»: «Es la perversión de lo que estamos viendo. Se está criminalizando la vida real y se va normalizando el crimen«, ha afirmado.

«La verdad molesta al poder»

La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que España se encuentra en un momento en el que «la verdad molesta e incomoda al poder». «Frente a lo que sostiene el Gobierno, el periodismo nunca puede someterse a los juegos de poder ni doblegarse ante la censura«, ha subrayado.

Asimismo, ha hecho referencia a una publicación de 'The Economist' que «denuncia que Sánchez se aferre al cargo a costa de la democracia española». Al hilo, la dirigente madrileña ha añadido que «le preocupa la deriva que está realizando el presidente, que va a gran velocidad».

Noticia Relacionada Montero planta al novio de Ayuso en la conciliación de su demanda contra ella por derecho al honor Isabel Vega La vista se celebraba este miércoles en un juzgado de Madrid pero la vicepresidenta no ha enviado al acto a su representación legal

«Nos quedan profesionales, instituciones y también aquellos medios de comunicación independientes que se resisten a esta deriva. También nos queda la Unión Europea. Las amenazas a la libertad, ya sea de prensa, de cátedra o de expresión, se frena con más libertad. Por nuestra parte, vamos a comparecer siempre en ruedas de prensa libres y abiertas, en una región donde no cabe la censura«, ha recalcado.