Ayuso acorrala a Más Madrid por ser «cómplice» del sanchismo: «No son iguales, son peores por amparar la corrupción de Estado»

En medio de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE, la izquierda madrileña ha optado por intentar atacar a Isabel Díaz Ayuso por el ático de su novio en Chamberí. La presidenta regional ha tachado de «basura» la oposición que hacen el PSOE y ... Más Madrid en la Asamblea y se ha referido a Mar Espinar y Manuela Bergerot como «portavoces del sanchismo que han decidido acompañar al capo hasta lo más profundo de las cloacas».

Ayuso ha cargado especialmente contra Más Madrid, partido al que considera «cómplice» de todos los escándalos que rodean a Pedro Sánchez: «No es que sean iguales, son peores porque amparan la corrupción de Estado».

En esta última sesión plenaria del curso en la Asamblea madrileña, la corrupción en la izquierda ha sido la protagonista en el rifirrafe de la oposición contra Ayuso. Tanto la portavoz del PSOE como la de Más Madrid registraron preguntas sobre el balance del año que hacía la presidenta. Pero rápidamente han pasado al ataque ante la previsible respuesta que les iba a dar Ayuso.

Al referirse al balance del Gobierno de Ayuso, la portavoz socialista se ha centrado en la «asfixia» de las universidades públicas, los muertos en las residencias durante la pandemia, «al menos no sea sádica», ha llegado a decir, y al pago de 5.000 millones de euros al grupo Quirón. «A cambio, una sanidad que bate récords en listas de esperas».

Espinar, que podía prever la que le iba a caer encima en la respuesta de Ayuso, ha optado por pasar al ataque primero: «En mi partido, usted no podría militar En el suyo logró echar a Casado por denunciar su corrupción. En su partido no se castiga la corrupción, se premia. La sede de su partido está pagada con dinero B y seguimos sin saber cómo está pagado el ático dónde vive. Deje de ver la paja en el ojo ajeno y mira la viga en el propio».

La respuesta de Ayuso no ha tenido piedad: «Me la imagino ayer ensayando ayer ante el espejo. A ver si logra tapar una montaña de corrupción. Vaya papelón tener que defender toda esa burda escalada de corrupción que les carcome. Han estado hundiendo Radiotelevisión Española, para colocar afines en el PNV y Bildu en todas las instituciones, para que no tengan motivos para romper, que esa es la gran corrupción de Estado».

Ayuso ha subrayado que «esa corrupción en cascada ha empezado en La Moncloa». A su juicio, «la mayor de las corrupciones se llama Navarra, que es donde está el epicentro de todo. Se sabrá algún día por qué pactaron con Bildu desde el comienzo y cómo Cerdán pactaba con Bildu y pactaba con Puigdemont a través de un salvadoreño el futuro de España».

«Están rompiendo el país a manos de la gran corrupción, que son esos siete votos que les sostienen en La Moncloa y todavía tienen la caradura de con toda la montaña de corrupción, que vamos a cinco escándalos al día, venir aquí con lo mismo de siempre contra particulares. Vaya basura de política hacen ustedes», ha lanzado Ayuso contra la portavoz del PSOE en la Asamblea.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha preguntado a Ayuso por la valoración del semestre. En su primera respuesta, la valoración de la presidenta ha sido tajante, al apuntar a los casos de corrupción y ha señalado a Más Madrid como cómplice.

Bergerot ha lamentado que Ayuso no haya traído soluciones sobre los dos grandes problemas, que son, a su juicio, la situación de la vivienda y el caos sanitario. «A usted no la salvan los escándalos de corrupción del PSOE. Su partido no está limpio», ha asegurado. Y luego ha pasado a la defensiva: «Con Más Madrid no hay un 'y tú más' que valga, porque no hemos venido a la política a cobrar mordidas, ni de Acciona ni de Quirón, para nosotros, la ética pública es sagrada. No pueden decir que todos somos iguales, porque nosotros no lo somos».

«No es que sean iguales, es que son incluso peores, porque están amparando corrupción de Estado. Y lo amparan bajo 'jo, venga chicos, no delinquir más, me enfado. Y hoy no voy al Congreso de los Diputados. Espero que sea la última vez'. Y es así como ustedes combaten la corrupción de Estado, que se está comiendo las instituciones», ha respondido Ayuso, quien se ha dirigido así a Mar Espinar y a Manuela Bergerot: «Unos portavoces del sanchismo que han decidido acompañar al capo hasta lo más profundo de las cloacas».

Se ponen muy bravos porque bajo la inmunidad parlamentaria pueden difamar a ciudadanos particulares que nada tienen que ver con la política. Lo pueden hacer con empresas que son de las más valoradas por todos los ciudadanos y que llevan décadas como Quirón, trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Pregúntenle a sus pacientes qué opinan del trato que han recibido y verán la realidad.

«Pero es que hay que difamar porque tienen que tapar la gran montaña de corrupción y la huelga sanitaria, por cierto, la primera en décadas que ha tenido el sistema nacional porque la gestión de la señora que va inaugurando hospitales en Melilla, que en realidad son centros de salud, es nefasta y le espera otra huelga el 10 de octubre, a ver si esto también es bulo», ha advertido la presidenta regional.

Ayuso ha continuado con su carga contra Más Madrid por «la defensa del porno feminismo». «Es lo último que defienden los señores de la izquierda feminista de esta cámara. 'Hermana, yo sí te creo'. Cuando hablan del sí es sí, del tito Berni, cuando han colocado con dinero público, como el piso de Cerdán, las saunas del suegro de Sánchez, para hacer negocios y para meter a esos negocios de la prostitución y comprar a sobrinas. ¿Eso es el 'hermana. Yo sí te creo'. Eso es lo que la izquierda nos va a decir?»