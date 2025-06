Los alcaldes madrileños se unen a la concentración ante el Congreso para exigir una mejor financiación

Los alcaldes de la Comunidad de Madrid se levantan contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante los problemas de financiación que tienen, y que lejos de solucionarse cada vez se agravan más. La Federación de Municipios de Madrid, que preside la alcaldesa de Alcalá de ... Henares, Judith Piquet, se ha unido a la concentración ante el Congreso de los Diputados que está convocada este miércoles, para exigir una mejor financiación local. Piquet ha invitado a todos los alcaldes de la región a sumarse a esa protesta. El PP ya ha confirmado su presencia.

Piquet ha enviado una carta a los 179 alcaldes de la Comunidad de Madrid, en la que explica que los ayuntamientos están atravesando una situación muy complicada desde el punto de vista económico. «La falta de respuesta del Gobierno central a nuestras legítimas reivindicaciones de financiación está poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestamos cada día a nuestros vecinos, que son nuestra razón de ser», advierte.

La alcaldesa de Alcalá de Henares recuerda que desde la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «con el respaldo unánime de todos los grupos políticos representados (PP, PSOE, Junts, ERC, Sumar-Podemos-IU), ha acordado exigir al Ejecutivo un Real Decreto específico en el que se actualicen las entregas a cuenta a los gobiernos locales por su participación en los tributos del Estado. Además, se pide que los gobiernos locales puedan destinar el uso de sus superávits a inversiones financieramente sostenibles».

Ante esto, señala Judith Piquet en la carta a los alcaldes madrileños, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a petición del grupo Popular, también ha decidido convocar una concentración de alcaldes y presidentes de entidades locales. «Nos reuniremos para hacer visible, ante la sede de la soberanía nacional, la difícil situación que vivimos y reclamar soluciones concretas».

Por eso, desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM), su presidenta pide al conjunto de alcaldes de todo color político que se sumen a esta concentración, convocada para este miércoles 18 de junio a las 11:30h en las puertas del Congreso de los Diputados.

«Atravesamos un momento delicado para nuestra democracia y para la autonomía y economía de las entidades locales, y es nuestro deber como alcaldes defender los intereses y el futuro de los ayuntamientos y de los ciudadanos madrileños», señala Piquet.

En la concentración impulsada por el PP, los alcaldes piden que se atiendan de forma urgente estas cuestiones «fundamentales»:

- Que se apruebe ya un Real Decreto-ley que garantice que los ayuntamientos podamos contar con recursos suficientes y estables.

- Que se actualicen las entregas a cuenta de 2025 y se paguen las liquidaciones pendientes de 2023, que suponen más de 4.800 millones de euros bloqueados.

- Que nos permitan utilizar el superávit municipal para realizar inversiones que dinamicen la economía local.

- Que se convoque de inmediato la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), paralizada desde hace más de tres años.

En declaraciones a ABC, Judith Piquet ha subrayado que los ayuntamientos son la administración más cercana, la que da la cara cada día». «Y lo hacemos con recursos muy limitados. Hoy no pedimos privilegios, pedimos justicia: financiación suficiente, estabilidad y respeto institucional», avisa la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid.

«Esta movilización no es partidista, es un clamor unánime de todos los alcaldes para defender la autonomía local y el futuro de nuestros municipios. Han anunciado un Real Decreto-ley del que no conocemos ni una línea, porque no se reúnen con nosotros, no nos escuchan y nos ningunean. Es la forma habitual de gobernar del Gobierno de Pedro Sánchez, salvo que seas miembro de su mafia institucional», denuncia Piquet.