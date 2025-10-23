La Asamblea de Madrid respalda el plan de inmigración del PP de Ayuso, con el voto a favor de Vox

Suscribete a
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Isabel Díaz Ayuso, con Alfonso Serrano detrás, en la Asamblea de Madrid
Mariano Calleja

Madrid

En pleno debate nacional sobre la inmigración y después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentara su plan, los populares de Madrid han llevado este jueves a la Asamblea una propuesta que pasa por la pérdida automática de residencia ... para inmigrantes con delitos graves y la expulsión de España para los reincidentes, entre otras medidas. Vox ha registrado cuatro enmiendas, todas rechazadas por el PP, entre las que exigía la «remigración» de todos los inmigrantes ilegales. A pesar de ese rechazo, el partido de Abascal ha apoyado el plan del PP, aunque le parece «insuficiente». Al final, la proposición de los populares ha salido adelante por 79 votos a favor (PP y Vox) y 51 en contra (Más Madrid y PSOE).

