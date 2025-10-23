La Asamblea de Madrid respalda el plan de inmigración del PP de Ayuso, con el voto a favor de Vox

En pleno debate nacional sobre la inmigración y después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentara su plan, los populares de Madrid han llevado este jueves a la Asamblea una propuesta que pasa por la pérdida automática de residencia ... para inmigrantes con delitos graves y la expulsión de España para los reincidentes, entre otras medidas. Vox ha registrado cuatro enmiendas, todas rechazadas por el PP, entre las que exigía la «remigración» de todos los inmigrantes ilegales. A pesar de ese rechazo, el partido de Abascal ha apoyado el plan del PP, aunque le parece «insuficiente». Al final, la proposición de los populares ha salido adelante por 79 votos a favor (PP y Vox) y 51 en contra (Más Madrid y PSOE).

El PP y Vox mantienen en Madrid su particular pulso en un terreno, el de la inmigración, que los dos partidos consideran clave y estratégico en la actualidad y ante las próximas elecciones. Vox ha llevado al Pleno este jueves otra iniciativa, esta vez basada en la «prioridad nacional» a la hora de acceder a ayudas y subvenciones. Su proposición no de ley ha sido rechazada sin contemplaciones por el PP, que no ha presentado ni una sola enmienda a la iniciativa del partido de Abascal. La izquierda también ha votado en contra.

Poco antes, en la sesión de control, Isabel Díaz Ayuso había reprochado a Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox, el discurso «cateto» que, a su juicio, mantiene este partido, por hablar de «los de fuera y los de dentro». «Allá ustedes con ese discurso tan cateto», ha advertido.

Noticia Relacionada Ayuso propone al PSOE una placa en La Moncloa: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez» Mariano Calleja El PP critica la «obsesión enfermiza» del Gobierno con la Real Casa de Correos por ser la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

El rechazo del PP a la iniciativa de Vox sobre la «prioridad nacional», que se ha debatido primero en el Pleno de la Asamblea, no ha echado para atrás a este partido, que se ha mostrado de acuerdo con todas las medidas que han planteado después los populares en su proposición no de ley. Eso sí, las consideran claramente «insuficientes», y por eso han presentado cuatro enmiendas, que el PP ha tumbado sin demasiado miramiento.

En la proposición del PP que ha aprobado el Pleno de la Asamblea, y que ha defendido el diputado Rafael Núñez Huesca, responsable nacional de Inmigración en el partido, se explica que España vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia más reciente: casi uno de cada cinco habitantes ha nacido en el extranjero. La población extranjera, en tan sólo 4 años, ha aumentado en más de 1,5 millones de personas, hasta llegar a los 7 millones. «En España hay más marroquíes que asturianos», ha señalado Núñez Huesca.

A partir de ahí, denuncia el «caos migratorio» al que Pedro Sánchez ha llevado a España. «Pedro Sánchez y su gobierno han hecho una palmaria dejación de funciones y han renunciado al efectivo control de fronteras, negando a los españoles la capacidad de decidir de quien entra y quien no». Y en ese punto el PP marca una diferencia con Vox: «Esto es el claro reflejo de una falta de política migratoria eficaz, que no se soluciona ni con el buenismo hipócrita de la izquierda de que entre quien quiera. Ni con el hay que echar a todos».

En la iniciativa aprobada se subraya de forma rotunda la posición del PP: «Defendemos una visión liberal de la inmigración, basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley. El inmigrante ni es víctima ni culpable por defecto. Es una persona con derechos pero también con deberes y obligaciones. Se tiene que respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico en su conjunto».

Así, la Asamblea se dirige al Gobierno de Sánchez para «recuperar el control de las fronteras, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito».

También defiende que «ningún delito quede impune, sea cometido por inmigrantes regulares, irregulares o españoles. La pérdida de residencia será automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no será compatible con la permanencia en España». Y además, pide «garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas». Propone, de paso, el cierre de los tres «macrocentros» estatales en la Comunidad de Madrid. El portavoz del PP se ha referido así a los inmigrantes que vienen a España a incumplir las normas: «No sois bienvenidos».

Otra de las medidas, que Vox también ve con buenos ojos, es la que defiende que «la nacionalidad española no sea un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común».

Las enmiendas de Vox

La iniciativa del PP se ha aprobado, pero Vox quería más y por eso ha presentado cuatro enmiendas sobre ese texto, aunque no se ha admitido ninguna. «Gran discurso, don Rafael, cómo se nota que hizo usted las siglas de Vox», ha comentado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha calificado de «girito» el discurso del PP sobre inmigración. Las enmiendas de Vox eran de adición, con estos puntos:

- «Repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación. A España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de la Nación».

- «Deportación inmediata de los inmigrantes legales que cometan delitos y de todos aquellos que pretendan imponer el islamismo».

- «Remigración de todos los inmigrantes que hayan venido a España a vivir del esfuerzo de los demás y que supongan un lastre para nuestro estado del bienestar».

- «Revocación de la nacionalidad y expulsión a los nacionalizados que cometan delitos graves o traten de imponer el islamismo».

El portavoz del PP ha explicado que su grupo parlamentario no apoyaría las enmiendas de Vox porque este partido las había presentado precisamente para que no pudieran ser respaldada por los populares y luego poder decir que «solo queda Vox».