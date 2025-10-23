Suscribete a
El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo

Ayuso propone al PSOE una placa en La Moncloa: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez»

El PP critica la «obsesión enfermiza» del Gobierno con la Real Casa de Correos por ser la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

El PP de Ayuso y Vox sitúan la inmigración en el centro del debate y enfrentan sus planes en la Asamblea de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, con el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha regresado de su viaje institucional a Texas, el quinto que hace a Estados Unidos, con más munición contra el Gobierno de Sánchez, sobre todo después de que declarara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la ... Comunidad de Madrid, como 'Lugar de Memoria', para identificarlo de manera permanente con el franquismo. La presidenta regional ha animado al PSOE a poner una placa en La Moncloa con estas palabras: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez».

