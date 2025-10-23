Ayuso propone al PSOE una placa en La Moncloa: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez»

Isabel Díaz Ayuso ha regresado de su viaje institucional a Texas, el quinto que hace a Estados Unidos, con más munición contra el Gobierno de Sánchez, sobre todo después de que declarara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la ... Comunidad de Madrid, como 'Lugar de Memoria', para identificarlo de manera permanente con el franquismo. La presidenta regional ha animado al PSOE a poner una placa en La Moncloa con estas palabras: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez».

La izquierda madrileña ha intentado acorralar este jueves a la presidenta madrileña, en la sesión de control de la Asamblea, por las cuentas de Madrid Network y por su viaje a Texas. En lo primero, Ayuso se ha desentendido de un asunto «de hace quince años», y del segundo ha defendido la importancia que tiene para Madrid las reuniones de máximo nivel mundial que mantiene en este tipo de viajes.

Pero Ayuso se ha referido en concreto a la intención del Gobierno de Sánchez de poner una placa en la Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, para señalar este icónico edificio con el franquismo. Además de la placa en La Moncloa, la presidenta ha instado al PSOE a poner otra en Ferraz: «Aceptamos pagos en metálico».

«Solo saben trabajar desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas», ha lamentado Ayuso, quien ha recordado algunas cosas que han pasado durante los días que ha estado en Texas: «Han intentado subir las cuotas de los autónomas, han seguido con la guerra sucia contra periodistas, ahora contra el secreto profesional y también contra el corresponsal de ABC en Estados Unidos, que lleva tanto tiempo trabajando ahí, y ahora han puesto un cajero automático en Ferraz».

«Me han echado de menos, yo a ustedes un poquito menos», ha comentado la presidenta regional, quien ha comentado que el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid tienen todos los gastos del viaje.

«Quédense con su envidia y rencores, porque la democracia representativa me ha sentado en este escaño», ha sentenciado Ayuso ante las portavoces de Más Madrid y del PSOE.

También el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado la «obsesión enfermiza» del PSOE con la Real Casa de Correos, donde quiere poner la placa de su 'memoria'. Según Pache, esa obsesión se debe a que es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, algo que decidió un socialista, Joaquín Leguina, hace 40 años. El portavoz del PP ha defendido que la Real Casa de Correos es un lugar de concordia desde ese momento y no aceptarán que el PSOE lo quiera convertir ahora en un lugar de división.