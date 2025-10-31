Archivados dos nuevos intentos de reabrir causas sobre la gestión de las residencias en Madrid durante la pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del covid. El tribunal ha desestimado dos recursos de apelación contra la decisión de dos juzgados de ... instrucción (Collado Villalba y Madrid) de no reabrir una causa ya archivada al respecto.

En sus autos, la Audiencia Provincial subraya que la asistencia sanitaria prestada durante los meses más duros de la crisis sanitaria «fue adecuada», y añade que las partes recurrentes «no han aportado elemento objetivo alguno de naturaleza médica que ponga en cuestión lo dictaminado por el médico forense». Los magistrados recuerdan además que «no es jurídicamente posible reabrir una causa archivada bajo pretexto de una nueva valoración de los mismos hechos», por lo que rechazan los recursos de apelación presentados.

Según la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, hasta finales del pasado año los juzgados madrileños habían archivado un total de 92 denuncias relacionadas con la atención de los mayores en las residencias de la región. De estas, sólo quedan ocho causas en tramitación, vinculadas a presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro.

Si se suman las diligencias preprocesales archivadas por la Fiscalía —aquellas que no llegaron a trasladarse a los juzgados al no detectarse indicios de delito—, el número total de denuncias cerradas asciende a 143, lo que supone 143 resoluciones judiciales favorables a la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid recuerda que la actuación del Ejecutivo regional durante la pandemia ha sido, además, avalada por diez sociedades médicas, entre ellas la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que respaldan la gestión sanitaria desarrollada en las residencias madrileñas durante la emergencia del covid.