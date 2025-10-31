Suscribete a
Archivados dos nuevos intentos de reabrir causas sobre la gestión de las residencias en Madrid durante la pandemia

Hasta finales del pasado año los juzgados madrileños habían archivado un total de 92 denuncias. El número total de denuncias cerradas asciende a 143.

El juez imputa a tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia del covid

La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Sanidad, Mónica García
La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Sanidad, Mónica García efe

E. Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del covid. El tribunal ha desestimado dos recursos de apelación contra la decisión de dos juzgados de ... instrucción (Collado Villalba y Madrid) de no reabrir una causa ya archivada al respecto.

