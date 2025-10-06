Los hospitales extienden la atención en casa a las residencias y a pacientes de cardiología y diabetes

Nada mejor que la casa de uno –y más específicamente, su cama– para recuperarse de una dolencia. Los hospitales, a los que nos vemos obligados a acudir cuando la situación de la salud se complica, suponen siempre un elemento de distorsión en la rutina doméstica, ... trastoca horarios y la vida cotidiana, y genera también en el paciente un estrés añadido. Por eso, la Consejería de Sanidad lleva tiempo trabajando en la hospitalización domiciliaria, o lo que es lo mismo, llevar el Servicio Madrileño de Salud a la casa del paciente.

Este método, en diversos hospitales y para distintas patologías, lo han utilizado ya 14.600 personas este último año, que suponen un 17 por ciento más que el anterior.

Hay muchas posibilidades de ser tratado en tu propia casa en lugar de en el hospital: de hecho, este servicio público funciona ya en 20 hospitales: el 12 de Octubre, el Clínico San Carlos, la Cruz Roja, el Gregorio Marañón, el Infanta Leonor, el Niño Jesús, La Paz y la Princesa, en la capital, y los hospitales de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla), Infanta Elena (Valdemoro), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Móstoles, Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), Puerta de Hierro-Majadahonda, Sureste (Arganda) y Torrejón de Ardoz. Estos pacientes están una media de 12 días en esta modalidad de asistencia.

Hay muchas modalidades de atención: existe un programa de cardiología que mantiene al paciente en casa conectado con relojes, un ipad y un peso y le mide a distancia los parámetros. En el hospital, médicos y enfermeras valoran los resultados y toman las decisiones pertinentes. Igual ocurre con los insulinodependientes: el Gobierno regional pone a su disposición los sensores, y están monitorizados desde casa, en contacto si lo necesitan con una unidad de crisis metabólica que hay en el hospital.

Las siguientes actuaciones, anunció la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en un encuentro con periodistas, serán la introducción en las residencias de los geriatras hospitalarios, enlazando con ellos cuando necesiten una atención médica especializada.

Este tipo de asistencia a distancia ha resultado muy útil, por ejemplo, en el programa 'Teledermamadrid', que ha permitido interactuar a los médicos de Atención Primaria con los especialistas en dermatología de los hospitales, disminuyendo con ello un 80 por ciento las consultas hospitalarias y controlando desde mucho antes las lesiones de mayor gravedad. Este método comenzó a aplicarse en 18 centros de salud y ahora está ya en 58, aunque la idea es extenderlo a otros 35, y que durante el próximo año esté activo en todos los centros de salud.

51 millones de consultas

La consejera Matute destacó cómo se ha incrementado la población madrileña –y, por tanto, los potenciales usuarios del Servicio madrileño de salud– en los últimos años: desde 2019, año en que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, los censados han aumentado en 500.000 personas. En el último año, apuntó, se han incorporado 140.000 nuevas tarjetas sanitarias. Y hay 37.000 personas, dijo, que vienen de otras comunidades autónomas a ser tratadas en alguna de las 110 unidades de referencia para enfermedades poco frecuentes. «Y a cualquiera que baje de un avión y tenga un problema de salud, se le atiende», insistió la consejera.

No es raro, así, que se hayan alcanzado los 51 millones de consultas en 2024, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria, un 7 por ciento más que el año anterior. Por eso, es necesario incrementar las infraestructuras, y en este mandato tiene previsto que se construyan 34 nuevos centros de salud, de los que 24 ya están en proceso y el resto se han entregado o se iniciarán en breve, dijo Matute.

Pero una vez construidos los centros, el siguiente problema es dotarlos de profesionales: «Yo sigo insistiendo ante el Ministerio de Sanidad en la homologación extracomunitaria», dijo la consejera. Por esta vía, afirma, se conseguirían 50.000 médicos y enfermeras. Especialmente sangrante, opina, es el caso de los doctores cubanos, «con un programa formativo igual que el de España; sería facilísima la homologación».

De los choques entre la administración regional y la central por los temas sanitarios hay ejemplos a cascoporro. Y uno de ellos es este de la dotación de personal. Por ejemplo, asevera Matute que «se les han ofrecido 69 plazas para profesionales de urgencias y emergencias, 61 para la sanidad pública y 8 para la privada; pero el Ministerio sólo ha cogido 11, y no lo entendemos, porque nosotros los formamos, pagamos a sus formadores y también a ellos mientras se forman», demandaba.

Asegura que seguirá trabajando para conseguir convencer a los residentes que terminan su formación para que se queden a trabajar en Madrid. Entre otros métodos, ofreciéndoles estabilidad: «El año pasado se estabilizaron 25.000 profesionales y este año a otros 7.000; desde médicos hasta pinches de cocina». Una vez acabado este proceso, promete que hará «ofertas públicas de empleo cada dos años, y concursos de traslados a años alternos».

Uno de los campos donde se pone el acento es en la medicina preventiva. De ahí que se hayan incrementado en otras 12 las enfermedades neonatales que se analizan en los cribados –que se suman a las 23 que se estudiaban hasta ahora–, además de las cardiopatías congénitas en neonatos. «Hay soluciones, como en la atrofia muscular espinal, que con una infusión por vía venosa lo cura».

Los cribados de cáncer de mama y cérvix siguen ampliando las edades que abarcan y los días que se realizan, y el de colon contará en breve con la colaboración de los farmacéuticos, que entregarán los kits y recogerán las muestras.