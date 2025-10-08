Suscribete a
Elogio del Café Central

Cuando cierre sus puertas, no será el jazz quien se quede huérfano, aunque también. Será Madrid, en general

Paraíso de atasco

El Café Central
Ángel Antonio Herrera

Han dado una tregua al cierre del Café Central, con lo que nos han dado fiesta a todos por unos meses. El cierre del Café Central no es solo el fin de un local sino el adiós a una forma de estar juntos. El ... Café Central, en la Plaza del Ángel, compone y prestigia una estirpe de locales que no son un sitio de copeo, más o menos culto, sino una forma de vivir Madrid. Madrid podrá seguir llena de bares, terrazas y locales con música en directo, alcalde, pero ninguno volverá a ocupar el lugar que durante más de cuarenta años ha tenido un discreto escenario mítico, donde la noche se hacía un infinito y la cultura una comunidad alegre.

