El Café Central consigue posponer su cierre al menos hasta principios de 2026

Una noticia esperanzadora para la música en directo en Madrid. Café Central, el reconocido club de jazz situado en pleno barrio de las Letras, ha sido protagonista de un «milagro temporal» que le permitirá mantener sus puertas abiertas al menos hasta principios de 2026, han asegurado los dueños de este negocio en un comunicado.

El pasado mes de julio anunciaron que la negativa de los propietarios del local a seguir alquilándolo obligaría a este espacio a desaparecer el próximo 12 de octubre después de 43 años. Esta noticia cayó como jarra de agua fría a los amantes de la música, pero este viernes se dado a conocer una novedad «que si bien pertenece al terreno legal, rebosa de esperanza y buena noticia».

«La actuación de nuestro equipo jurídico ha obrado un pequeño milagro temporal. Hemos alcanzado una situación legal que nos permite, para júbilo de todos, prorrogar nuestra estancia en este hogar. Lo que en su momento fue una despedida a corto plazo, es ahora un adiós pospuesto. Esto significa que, con un brindis a la perseverancia, esperamos que Café Central siga operando en su icónico local al menos hasta el inicio del 2026», han señalado los responsables en un comunicado.

Actualmente, se encuentran buscando una nueva ubicación para asegurar que el futuro del Café Central «esté a la altura de las veladas que hemos compartido», ya que la negociación con la propiedad continúa sin que se haya llegado a ningún acuerdo y respuesta, aunque remarcan en este mismo escrito que su «compromiso es inquebrantable»: «Lucharemos por el futuro del Central y esperamos poder anunciaros con la mayor celeridad la localización del nuevo club donde reunirnos para seguir haciendo arte».

Agradecen, además, a los clientes por «la avalancha de cariño y apoyo que hemos recibido» y señalan que extender la permanencia hasta principios de año «es un triunfo colectivo que nos regala la oportunidad de encarar el fin de año donde tantos recuerdos hemos forjado».