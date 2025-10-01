La Academia de la Historia liga la Real Casa de Correos a la Ilustración y deja en evidencia al Gobierno y su placa de 'Lugar franquista'

Habló la Real Academia de la Historia y sentó cátedra: la Real Casa de Correos se asocia «ante todo» con la Ilustración. Así consta en el informe solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, sobre la declaración de 'Lugar de ... Memoria Democrática« de la »extinta Dirección General de Seguridad franquista«.

La Comunidad de Madrid, tras conocer este informe, considera que la Real Academia avala su postura contra la declaración de la actual sede del Gobierno regional como lugar franquista. El objetivo declarado del Ejecutivo de Sánchez es poner una placa que identifique el icónico edificio de la Puerta del Sol con el franquismo, justo donde Isabel Díaz Ayuso tiene su despacho como presidenta regional.

El Gobierno regional presentará alegaciones esta semana en el trámite de consulta pública abierto sobre la declaración de 'Lugar de Memoria', al considerar que esta medida vulnera sus competencias en la gestión de su patrimonio, la defensa de los bienes históricos de la región «y supone un ataque a su autogobierno y un ataque al verdadero valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia». Además, fuentes de la Comunidad subrayan que esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado sin comunicación previa a la administración regional, «lo que representa una falta de lealtad institucional».

El informe de la Real Academia de la Historia, aprobado en el mes de enero, pero que acaba de conocer el Gobierno regional de Ayuso como parte interesada, subraya que «comprende bien» las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la «extinta Dirección de Seguridad franquista», pero «asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores, ante todo con la historia de la Ilustración española, y con la misma centralidad que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España».

En el informe, elaborado por catedráticos de la Real Academia, se subraya que la actual sede del Gobierno regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), en pleno apogeo de la Ilustración española. En su origen fue concebida para albergar la Real Casa de Correos, pero su función inicial fue cambiando con el tiempo. «Este edificio y su entorno están íntimamente vinculados con uno de los grandes momentos de progreso de España, con el Reinado de Carlos III, esto es, con la plena Ilustración española».

Una larga historia

Sobre la etapa del franquismo, que es en la que se fija el Gobierno para tratar de imponer la placa en la fachada del edificio, el informe explica que la historiografía contemporánea española ha puesto de manifiesto que «la represión policial fue instrumento constitutivo de la dictadura franquista». Los hechos y circunstancias que se alegan en apoyo de declarar 'Lugar de Memoria Democrática' la «extinta Dirección General de Seguridad franquista» son «ciertos», se afirma en el informe.

Pero añade un párrafo que pone en cuestión el argumento del Gobierno: «Igualmente es cierto, no cabe olvidarlo, que a la también extinta Dirección General de Seguridad republicana, sita en el mismo edificio que la franquista, pertenecían algunos de los integrantes del grupo de personas (guardia de asalto y milicianos incontrolados) que el 13 de julio de 1936 secuestraron y asesinaron en Madrid al líder de la ultraderecha monárquica, José Calvo Sotelo; y que, por estar sita donde estaba la Dirección General de Seguridad franquista, ETA cometió el 13 de septiembre de 1974 el terrible atentado de la calle Correo de Madrid, que costó la vida a 13 personas e hirió a medio centenar más».