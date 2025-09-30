Suscribete a
ABC Premium

Vox redobla su apuesta contra la inmigración ilegal en Madrid y desafía al PP de Ayuso

Los populares se abren a negociar un acuerdo en la Asamblea si reconocen las competencias regionales

El PP de Ayuso rechaza entrar en el «juego político» de la izquierda sobre Gaza y busca una agenda propia

Isabel Díaz Ayuso e Isabel Pérez Moñino, en la reunión que mantuvieron el viernes pasado
Isabel Díaz Ayuso e Isabel Pérez Moñino, en la reunión que mantuvieron el viernes pasado
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apenas un día después de que el Partido Popular presentara su gran plan sobre inmigración para España, Vox Madrid redobló su apuesta en un asunto que es clave y piedra angular en su programa y discurso político. La portavoz de esta partido en la ... Asamblea, Isabel Pérez Moñino, anunció que el próximo jueves llevará al Pleno una proposición no de ley con las principales medidas que defiende Vox. La iniciativa tendrá que ser debatida y votada y el partido de Abascal no oculta que pretende poner a prueba al PP, para comprobar si además de «cambiar su discurso» está dispuesto a modificar también sus hechos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app