Vox redobla su apuesta contra la inmigración ilegal en Madrid y desafía al PP de Ayuso

Apenas un día después de que el Partido Popular presentara su gran plan sobre inmigración para España, Vox Madrid redobló su apuesta en un asunto que es clave y piedra angular en su programa y discurso político. La portavoz de esta partido en la ... Asamblea, Isabel Pérez Moñino, anunció que el próximo jueves llevará al Pleno una proposición no de ley con las principales medidas que defiende Vox. La iniciativa tendrá que ser debatida y votada y el partido de Abascal no oculta que pretende poner a prueba al PP, para comprobar si además de «cambiar su discurso» está dispuesto a modificar también sus hechos.

La proposición de Vox resume sus principales propuestas en este terreno. En el primer punto pisa fuerte: «Tramitar de forma urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en nuestra región, así como la de todos aquellos inmigrantes legales que hayan cometido delitos graves, que hagan del delito leve su forma de vida o que propaguen ideologías o religiones contrarias a los principios fundamentales de nuestra sociedad y, en particular, que denigren a la mujer y a su plena igualdad».

También propone tramitar de forma urgente la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (menas) a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo. Además, pide más policía y guardia civil en los barrios y pueblos más castigadas por la inmigración ilegal masiva desbordada, donde la convivencia está en riesgo«.

En realidad, Vox dirige esas peticiones al Gobierno de España. Pero se reserva estas dos para que las cumpla el Gobierno de Ayuso: que se oponga a la reubicación o acogida en Madrid de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España y que realice a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de la Comunidad de Madrid, pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad.

Es en esa última parte donde el PP se revuelve. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, aseguró que su partido está abierto a buscar un acuerdo con Vox y ver si existe algún punto de encuentro. Pero con una condición: que asuma que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para hacer lo que piden. En ese punto el desencuentro es total, porque Vox no acepta que la Comunidad «no pueda hacer nada».

Los dos partidos de la izquierda, por su parte, se recrearon en sus descalificaciones al Partido Popular y a Vox: «Feijóo y Ayuso han coincidido en su racismo repugnante», aseguró la portavoz socialista, Mar Espinar. «Feijóo no tiene más proyecto que el odio y la negligencia», aseguró la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.