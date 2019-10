La Policía Municipal implantará en 2020 una unidad de medios aéreos con drones Los medios serán utilizados por cuerpos de Emergencias como Bomberos o Samur

El Gobierno municipal del PP y Ciudadanos dará un paso más en el equipamiento de la Policía Municipal de Madrid. Después de anunciar hace un mes que dotará a los agentes con más de 200 pistolas táser, la concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital, que dirige Inmaculada Sanz (PP), implantará el próximo año una unidad de Medios Aéreos con drones de diferentes modelos. La medida, que contará con un presupuesto inicial de más de medio millón de euros, nace con la pretensión de que también preste servicio al resto de cuerpos del área, como Bomberos o Samur-Protección Civil.

La creación de esta unidad, ya existente en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, se enmarca en la estrategia del Consistorio de potenciar el Cuerpo, tras la criticada gestión de la alcaldesa Manuela Carmena y el exedil de Seguridad Javier Barbero. Fuentes de la concejalía detallaron a este diario que la intención es potenciar la pequeña sección de la que dispone ahora la Policía y convertirla en una pequeña unidad. Siempre con la labor de participar en la preparación de operativos policiales y en dar apoyo a la toma de decisiones durante su desarrollo.

Así, en 2020 se pasará de los siete agentes actuales -comisario, inspector, oficial y cuatro policías- a una plantilla más amplia, aunque todavía por determinar. El Ayuntamiento ofertará públicamente las plazas a aquellos policías que tengan la titulación de piloto de aeronaves no tripuladas.

La utilización de los drones, no obstante, no es una novedad en la Policía Municipal. Un ejemplo del trabajo de esta sección es la intervención en el edificio okupado por el colectivo radical La Dragona, hace poco más de una semana. El uso de esta herramienta permitió encontrar en el tejado del edificio, junto al cementerio de La Almudena, los restos de una plantación de marihuana. Como informó ABC, el Ayuntamiento desalojó por mandato judicial a los okupas, asentados en el inmueble desde hace once años.

La Unidad de Medios Aéreos, según la previsión del Consistorio, es que nazca con un presupuesto de más de 500.000 euros, que se incluirá en las cuentas del próximo año. Habida cuenta de las singularidades de cada actuación (discreción, autonomía de vuelo, prevención...), se dispondrá de diferentes modelos, con un equipo de drones cautivos, híbridos o multirrotor, entre otros. Además, el Cuerpo contará con material auxiliar de apoyo o ayuda, como focos para operativos nocturnos, megafonía, sensores infrarrojos o gases. En ese sentido, como ya hacen las unidades del resto de cuerpos policiales, el equipamiento tendrá sistemas de detección e inhibición de drones maliciosos no autorizados.

Plan de formación

La formación de los futuros agentes de la unidad será en la línea del plan de formación y refresco que se presta a la sección actual. La previsión es que, tanto en el caso de los agentes actuales como en los que se incorporen el próximo año, pase a desarrollarse íntegramente por la Escuela de Policía de forma interna. Los médicos del Centro Médico municipal Fabiola de Mora y Aragón se especialicen para certificar las capacidades de los pilotos. La premisa del equipo de Gobierno es que no es necesario acudir a centros externos.

El equipo de la Policía Municipal tendrá también una plataforma híbrida, de tipo helicóptero, para posibilitar vuelos de larga duración en grandes extensiones de terreno como la Casa de Campo. Otros eventos susceptibles de estas herramientas, que transmitirán imágenes a tiempo real, son macrofestivales o el Año Nuevo.