Medina se defiende ante el juez: «Los guantes eran los estipulados, otra cosa son las expectativas del ayuntamiento»

Luis Medina, uno de los comisionistas del contrato de mascarillas firmado con el Ayuntamiento de Madrid , ha tenido que dar este lunes explicaciones ante el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que lo investiga por presuntos delitos de estafa ... agravada, blanqueo de capitales , falsedad documental y alzamiento de bientes. El hijo del difunto duque de Feria ha intentado explicar cómo se fraguó la operación de compraventa de material sanitario con el consistorio en marzo de 2020 y ha defendido la calidad de los productos que entregaron, aunque desde Cibeles se quejaron porque no tenían la calidad prometida o, en caso de los test, gran parte llegaron defectuosos . De hecho, él y su socio Alberto Luceño tuvieron que devolver otros cuatro millones que se iban a llevar en comisiones. «Los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del ayuntamiento fueran otras », ha dicho el empresario, que se ha definido a sí mismo como « bróker de materias primas », cargando contra el Ayuntamiento de Madrid.

Medina, que estaba citado a las 12.30, ha llegado a plaza de Castilla una hora antes. En el interior de la sala, ha decidido contestar solo a las preguntas de su abogado y del juez, rechazando responder a las de las acusaciones populares ejercidas por PSOE, Podemos y Más Madrid. «Una amiga en común, directora de una universidad en la que estuve un año, me dio el teléfono de Carlos Martínez-Almeida », ha relatado Medina, tal y como consta en el acta de declaración a la que ha tenido acceso este diario. «No conocía de nada a este señor. Lo llamé y le dije que quería contactar con el ayuntamiento o con la Comunidad », ha revelado. «Al ser el primo del alcalde imaginé que me podría dar un contacto con el ayuntamiento», ha dicho al titular del juzgado.

Según su testimonio, Carlos Martínez-Almeida le propocionó la dirección de correo electrónioco de Elena Collado , responsable de compras del consistorio, a quien Medina le dijo que podían suministrarle productos sanitarios, tras presentarse. «No he visto a Collado en mi vida», ha remarcado el empresario, que también ha reconocido que era la primera vez que hacía negocios con la empresa Leno , la compañía malasia encargada de suministrar las mascarillas, guantes y test Covid.

Gracias a la operación, Medina se embolsó casi un millón de euros en comisiones, con el que se compró un velero y bonos de inversión por 200.000 euros. «Antes de ser llamado por la Fiscalía dispuse de gran parte del dinero. El fiscal no me dijo que tuviera prohibido disponer de ellos. No pensé que hubiera nada irregular y el fiscal no me advirtió que si lo hacía fuera delictivo », ha añadido Medina.

Este punto no coincide con su declaración ante Anticorrupción . El día que compareció ante el fiscal, este le dijo que no hiciese ningún movimiento extraño con sus propiedades. «No, no, no, no, hombre», le respondió Medina. Lo cierto es que sí lo hizo y en su cuenta quedaban menos de 250 euros . En este punto de la declaración ante el juez, el empresario ha subrayado que no tiene «intención de defraudar nada». «Estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes. No hay ni un solo euro en el extranjero », ha asegurado, y ha añadido: «No tengo conciencia de haber cometido ningún delito ».

Su declaración ha durado poco más de media hora y no convenció a la acusación popular que pidió para él y para Alberto Luceño la retirada del pasaporte y la obligación de acudir a sede judicial cada 15 días. El juez estimó la petición y Medina, al menos por ahora, no podrá salir de España.