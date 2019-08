Investidura Ayuso Errejón acusa al PP de fomentar la desigualdad y «favorecer a los ricos» Ayuso califica al portavoz de Más Madrid como «el político más traidor de España», y le recuerda su «beca black»

Íñigo Errejón achaca a Isabel Díaz Ayuso que sus políticas -anunciadas ayer en el discurso de investidura- benefician a los más ricos y agrandan las desigualdades. Ha criticado duramente su programa de gobierno y las propuestas realizadas, al tiempo que le pedía centrarse en asuntos como el reto climático, los menos favorecidos, o la garantía de los servicios públicos. La candidata le ha respondido calificándole como el «político más traidor de España» y ha hecho un recorrido por los pasajes más espinosos en la biografía del dirigente de Más Madrid, entre ellos su «beca black» o su etapa como asesor para Maduro en Venezuela.

Íñigo Errejón cree que este es un gobierno de «interinidad, busca una prórroga de cuatro años» antes de dar cuentas ante la justicia. Cree que la investidura de hoy se debe a «un pacto vergonzante» en el que Ciudadanos «le ha regalado otros cuatro años». Niega que se esté desarrollando una campaña machista contra ella: «Las críticas no son por ser mujer, tiene que ver con que no nos ha expicado el crédito de Avalmadrid, o si decidió iniciar la mayor rebaja de impuestos de la historia dejando de pagar el IBI al Ayuntamiento», ironizó.

El portavoz de Más Madrid ha señalado prioridades de gobierno que considera importante asumir y afrontar. La primera, el reto climático: «Estamos desperdiciando una oportunidad de que Madrid lidere la transición ecológica». Después, fomentar la economía y que la nueva crisis «nos pille con los deberes hechos», desarrollando turismo de alto valor añadido, economía ecológica y emprendimiento.

Errejón: «¿El hijo de un reponedor puede llevar a sus hijos al Colegio Británico?», se pregunta. «Las libertades que están mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios»

Abordar la desigualdad existente en la sociedad es otro de los grandes retos: ha acusado a Ayuso de olvidar a «ese tercio de la sociedad que se ha caído de la sociedad» y que no les preocupa «porque no votan»; y de primar sus políticas a quienes «se quieren segregar en sus colegios privados y su sanidad privada».

El cabeza de lista de Más Madrid está a favor de rebajar los impuestos a los madrileños con menor poder adquisitivo, pero también a los autónomos que en pequeños comercios apenas cubren sus necesidades, mientras «se les perdonan deudas a los más ricos».

La garantía de los servicios públicos está también en su lista de reivindicaciones. La importancia de una buena Sanidad o unos Servicios Sociales eficientes deben ser prioritarios, advierte Errejón a la candidata. «¿El hijo de un reponedor puede llevar a sus hijos al Colegio Británico?», se pregunta. «Las libertades que están mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios».

En relación con la violencia de género, Errejón ha denunciado que en la Comunidad de Madrid se redujo el presupuesto para este fin. Y ha criticado que Ayuso no utilizara ayer ese término, sino el de violencia contra la mujer.

Sobre la «tolerancia cero contra la corrupción» de la que hablaba el martes la candidata, ha recordado el líder de Más Madrid que «nos daba la risa por el currículum del PP». Ante la posibilidad de que el PP de ahora sea un partido nuevo, lo rechazó: «¿Puede usted aprovechar la sesión de investidura para aclarar el préstamo nunca devuelto de 400.000 madrileños a Avalmadrid?¿O las presuntas relaciones con la trama de la Púnica?. Dedique usted un minuto a demostrar que los madrileños tienen un presidente de quien se pueden fiar».

La corrupción, insiste, «son los retrasos del Metro, los investigadores que se tienen que ir porque aquí no se investiga... Ustedes nos salen demasiado caros», ha criticado. En cuanto a la petición de que se faciliten datos médicos de inmigrantes sin papeles cuando vayan a los hospitales, lo rechazó porque eso, dijo, llevó a que «en el tiroteo de El Paso, hubo personas heridas que no quisieron acudir a los hospitales porque estaban en situación irregular y tenían miedo».

Ha advertido a Aguado de su «tremendo error» al apoyar el gobierno del PP: «Rechazó las manos tendidas, los avisos de sus socios europeos y las dimisiones en el seno de su directiva. Han errado abriendo la puerta a un partido como Vox». Respecto a este último partido, ha criticado la «miseria moral de enfrentar a los penúltimos contra los últimos». Errejón ha rematado dudando de si la candidata «tiene capacidad para aguantar un debate de quince minutos».

Ayuso, al ataque

La candidata popular ha tirado con bala contra Errejón, al que ha definido como «el político más traidor», que fue desleal a «quien se lo debía todo, Pablo Iglesias». No duda de que se marchará a la política nacional si tiene ocasión: «No ha tenido el más mínimo interés por los problemas de Madrid nunca». Le ha recordado el episodio de la «beca black», y ha hecho un repaso de diferentes episodios de su trayectoria política.

Díaz Ayuso ha defendido su investidura: «Este es un parlamento que en unas elecciones, por ciudadanos libres, han elegido esta disposición de escaños», le ha recordado a Errejón, al tiempo que recuerda que no hay gobierno en España «por la inacción y el sectarismo de la izquierda».

Díaz Ayuso: «El motivo principal por el que usted no gobierna y el señor Gabilondo no lo ha conseguido son esas políticas trasnochadas que defienden».

«El motivo principal por el que usted no gobierna y el señor Gabilondo no lo ha conseguido son esas políticas trasnochadas que defienden», que son «rechazadas por los madrileños, que huyen de las divisiones». Respecto a las mujeres, le recuerda: «No le necesitamos; lo que queremos las mujeres es empleo. Seguridad también pero ¿es que los hombres no sufren ataques?».

También a Errejón le ha acusado de tratarla con machismo, al acusarla de «leer mis discursos, de que tenga que escribírmelos un hombre, de tener que hablarme despacito para que lo entienda o de explicarme cómo me tengo que empezar a comportar, diciéndome cómo tengo que hablar». Luego, ha protestado, «me habla de dignificar el debate, de no embarrarlo, cuando lo primero que ha hecho es hablar de mi difunto padre. Usted no es quién para ponerme deberes».

Reconoce Díaz Ayuso que hay que mejorar los servicios públicos, pero no bajo las fórmulas de Errejón, dice, porque como le ha recordado, esta «es la Comunidad con mejor situación económica», o la región donde «las políticas del PP han permitido que los niños de familias menos favorecidas puedan estudiar en colegios bilingües» Ha acusado a Errejón de no conocer la región, salvo «visitar la puerta de un par de hospitales para decir que esto es como la sanidad cubana».

Ha recriminado al líder de Más Madrid que no se haya referido a las soluciones que ella propuso el martes en su discurso de investidura; «estaba usted demasiado ocupado en querer llevarme por el ronzal», ironizó.