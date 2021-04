Elecciones Madrid Ayuso responde al «acoso» de Sánchez: «El PSOE es un refugio de golpistas, batasunos, okupas y bolivarianos» La presidenta de la Comunidad y candidata del PP alerta de que «España está en peligro», mientras el Gobierno central «solo practica la propaganda» y le acusa de «obsesionarse con batallar» contra Madrid

No ha comenzado de forma oficial la campaña electoral, pero los decibelios ya han comenzado a subir de forma exponencial. Si ayer era el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien arremetía contra la líder regional y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaba de «cruzarse de brazos ante la pandemia» y generar «un récord en descontrol y desmadre»; hoy ha sido la mandataria popular la que ha respondido con contundencia al señalar al PSOE por haberse convertido en «un refugio de golpistas, batasunos, okupas y bolivarianos».

Para Ayuso los culpables de este giro del PSOE son sus socios de Gobierno, una formación «comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978». A su juicio, «Podemos y sus círculos lo han extremado hasta dejarlo irreconocible para los mismos socialistas históricos».

«¿Quién polariza, quién excluye, quién enfrenta, quién fanatiza? Quizá no sea yo la fanática ni la polarizadora», ha cuestionado Díaz Ayuso en un desayuno informativo de EP, después de enumerar una batería de reproches acumulados durante este año de gestión de la pandemia. «Reparten carnés de serios aquellos que no han sido capaces de visitar los dos hospitales más innovadores del mundo en la lucha contra el Covid (Ifema y el Zendal)»; «inventaron un comité de expertos para dejar rezagada a Madrid en los pases de fase, o imponían, saltándose las reglas, los acuerdos no alcanzados en las comisiones interterritoriales, siempre manipulando las cifras sanitarias de Madrid»; «dan homilías feministas mientras han multiplicado el desempleo femenino»; «enfrentan también la escuela pública a la privada, la educación especial con la general; y polarizan y enfrentan la sanidad pública con la privada»; «hostigan a la empresa privada y la enfrentan con lo público; denostan y ridiculizan el sector servicios, la hostelería y el turismo; o desprecian la agricultura; enfrentan al sector primario y terciario con el industrial», ha subrayado la todavía presidenta regional.

Díaz Ayuso cree que mientras «España está en peligro», el Gobierno de Sánchez «solo practica la propaganda» y está obsesionado «con batallar» contra Madrid. Frente a ese «acoso», como lo ha tildado Díaz Ayuso, ha defendido que en la Comunidad ha «tratado a todos como adultos, sin dejar a nadie atrás, sin decirles cómo vivir». «Hemos demostrado, de forma pionera, que en la pandemia la sanidad pública y privada juntas se complementaban y salvaban vidas. La Cultura ha permanecido abierta y es segura», ha reivindicado.

También ha sacado pecho del plan de ayudas directasaprobado en el último Consejo de Gobierno para todos los sectores excluidos por el Ejecutivo de Sánchez y ha recordado que está pendiente la aprobación el borrador de la Ley de Mercado Abierto, para «eliminar trabas y abrir Madrid a empresas de todas las regiones de España».