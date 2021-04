¿Quién ganará las elecciones en la Comunidad de Madrid según las encuestas? Pablo Iglesias deja la vicepresidencia y competirá con Ayuso por la presidencia de la Comunidad de Madrid

El pasado jueves 11 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones anticipadas. Según explicaron fuentes del Ejecutivo regional, «la presidenta ha disuelto la Asamblea y convoca elecciones en Madrid para frenar la moción de censura», dado que «si se presentase la moción de censura, no se podría convocar elecciones», según señalan el Estatuto de Autonomía madrileño y el reglamento de la Asamblea.

Las elecciones tendrán lugar el próximo martes 4 de mayo y según el barómetro de GAD3 para ABC, las urnas otorgarían una victoria arrolladora a Ayuso. Según la encuesta, el Partido Popular experimentará un considerable crecimiento a costa, principalmente, de Ciudadanos, que desaparecerá del mapa político madrileño.

No obstante, a pesar de que la presidenta actual de la Comunidad y candidata del PP doblaría su resultado en los comicios celebrados en mayo de 2019, todavía estaría lejos de la mayoría absoluta. Se espera que con Vox el Partido Popular pueda conservar la presidencia madrileña.

El barómetro de GAD3 se realizó a medidado de marzo, con 1.003 entrevistas. El PP tendría un 39,6 % de los votos, con 57-59 diputados. En las elecciones de mayo de 2019, su voto se quedó en el 22,2 %, por detrás del PSOE. En escaños, pasa de los 30 de hace un par de años a casi el doble. El PSOE pasaría a ser segunda fuerza, con entre 39 y 41 diputados y Vox subiría, consiguiendo entre 14 y 16 diputados. Más Madrid tendría unos 15-17 diputados y Podemos se mantendría con 7.

En las elecciones madrileñas del 4 de mayo, la mayoría absoluta de la Asamblea se situará en los 69 escaños (en total son 136). El Parlamento regional tendrá cuatro diputados más que los elegidos en mayo de 2019, debido al incremento de la población.

Según la encuesta del CIS para las elecciones de Madrid del 4 de mayo Isabel Díaz Ayuso ganará las elecciones con el 39,2 % de los votos (59 diputados). Sin embargo, la victoria no le aseguraría la presidencia de la Comunidad de Madrid ya que Ciudadanos no obtendría representación en la Asamblea al no alcanzar el 5 % (se queda con un 4,4 %) y Vox se quedaría con un 5,4 % (9 escaños).

Por parte del bloque de la izquierda, estas elecciones de Madrid 2021 según el CIS dibujan un escenario en el que el PSOE sería el partido más votadocon un 25,3 % y 38 asientos, seguido de Más Madrid con un 14,8 % y 20 diputados. Podemos, liderado ahora por Pablo Iglesias lograría entrar en la Asamblea de Madrid con el 8,7 % de los votos, lo que le valdría para obtener 10 parlamentarios.