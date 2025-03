El dueño de los pisos colmena ilegales reta a Almeida: «Vamos a degüello»

La empresa que ha instalado la polémica y los pisos colmena en la capital ha lanzado un órdago al Ayuntamiento de Madrid. Pese a la determinación del Consistorio de José Luis Martínez-Almeida de derribar estos habitáculos, Haibu 4.0 ha anunciado dos nuevos megaproyectos, en San Cristóbal de los Ángeles y Vallecas, que se sumarán a la decena de colmenas que ya está erigiendo por toda la ciudad. Es el contraataque de la compañía a la «campaña de acoso y derribo» que, dicen, ha emprendido el Gobierno local contra su modelo de vivienda. «Nos ha puesto entre la espada y la pared», comenta, en conversación telefónica con ABC, Marc Oliver , uno de los fundadores de Haibu 4.0.

La «megacolmena» de San Cristóbal constará de ocho módulos, con capacidad para 60 personas cada uno; en total, 480 nuevas plazas para los «residentes», como llama la empresa a sus inquilinos. Y en Vallecas colocarán cuatro módulos, para otras 240 personas. Unos complejos –además de las 579 plazas previas– que permitirán «absorber a los más de 1.600 residentes que se han inscrito para ahorrar y levantar cabeza», informa la empresa.

Más allá de estos «proyectos estrella», como los describe Oliver, tres de las diez colmenas madrileñas, ubicadas en Vicálvaro, Plaza de Castilla y San Blas , estarán operativas «pronto». Más del 90 por ciento de sus futuros inquilinos ya han abonado la señal, que corresponde a la primera mensualidad, de entre 215 y 315 euros, en función del tamaño del habitáculo. Y la propagación de esta suerte de cápsulas japonesas, de apenas un par de metros cuadrados, no se detiene ahí. Haibu 4.0 recuerda que dispone de más emplazamientos, «todavía en negociaciones». «Vamos a degüello», declara Oliver, quien no se amedentra ante la postura del Ayuntamiento.

Cese y precinto

No obstante, la intención del área de Desarrollo Urbano no ha variado un ápice: los pisos colmena « no cumplen con la normativa urbanística » ni con «los requisitos de confort y habitabilidad», como remarcó el delegado del ramo, Mariano Fuentes (Cs), la semana pasada. Por ello, y aunque la empresa insista en que seis de sus colmenas sí tienen licencia, el Consistorio no autorizará estos «modelos de hacinamiento del Sureste asiático », en palabras del concejal. Máxime cuando no han recibido ninguna solicitud. Mientras, las Juntas de Distrito están sobre aviso y, en cuanto detecten los habitáculos, se ordenará su cese de actividad y precinto. «Si quieren echar un pulso y están dispuestos a instalarse pase lo que pase, tendrán que atenerse a las consecuencias», proclamó ayer el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

Pero estas declaraciones no parecen alterar los planes de Haibu 4.0, que confía en que puede echar mano de «seis tipos de licencias», entre otras, «de hospedaje y viviendas de protección oficial». De hecho, su fundador informa de que los nuevos complejos de San Cristóbal y Vallecas son «legales». Así, las colmenas invaden terrenos privados, bien comprando los solares o alquilando a los propietarios. Aunque parezca sorprendente, la empresa también está a la caza de terrenos municipales en desuso. La idea es «conseguir una licitación de uso y usufructo para una media de diez años», cuenta Oliver.

Con todo, reconoce que las colmenas «ilegales» sí pueden estar en peligro, dado que Haibu 4.0 promete tramitar los permisos de forma simultánea, lo que «puede tardar entre 4 y 6 meses». Claro que, en caso de que el Ayuntamiento las localice, «en quince días pueden montar los habitáculos» en cualquier otro punto de la capital. Su promotor no está preocupado: «Los políticos no saben cómo parar este proyecto».