Los primeros «pisos colmena» de Madrid ya están construidos

La expansión de los «pisos colmena» continúa, aún con el Ayuntamiento de Madrid decidido a derrumbarlos. Ya son diez «casas» con habitáculos de un par de metros cuadrados, al estilo de las cápsulas japonesas, repartidas por la capital y con un total de 579 plazas . La décima, en el barrio de San Cristóbal, está disponible desde hace solo un par de semanas y tiene cabida para 45 «residentes», como ha bautizado la firma Haibu 4.0 a sus inquilinos.

La empresa —que ya se ha implantado en Barcelona— ha compartido la ubicación de las «viviendas», si bien no con exactitud. Las diez colmenas se están construyendo en los distritos de Vallecas, Vicálvaro y San Blas, en las zonas de Puerta de Toledo, Plaza de Castilla, Avenida de América, San Bernardo y San Cristóbal, y hasta en el municipio de Pozuelo. Eso sí, Haibu 4.0 solo abrirá sus puertas una vez se reserven todas las plazas, a través de la página web e, incluso, mediante el pago de una señal. Por ahora, hasta 75 personas han solicitado su habitáculo en Vicálvaro (42 plazas) y Plaza de Castilla (70 plazas), las colmenas más aventajadas y que, en principio, serán las primeras en estar operativas. Y más del 90 por ciento de estos futuros «residentes» ya han abonado la primera mensualidad , que oscila entre los 215 y los 315 euros, por lo que tendrán prioridad de acceso en cuanto estén listas.

La ubicación de los «pisos colmena» de Haibu 4.0 ABC / Fuente: Haibu

Mientras tanto, el Consistorio madrileño, liderado por PP y Ciudadanos, ha reiterado que no ha recibido ninguna solicitud de licencia . Así, no autorizará estos «modelos de hacinamiento del Sureste asiático», como declaró, el mes pasado, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), puesto que los «pisos colmena» no se ajustan a la normativa urbanística ; esto es, al Plan General de Ordenación Urbana de la Comunidad de Madrid.

No obstante, sortear la oposición del Ayuntamiento no parece suponer un problema. La empresa asegura que, de la decena de colmenas, seis cuentan con una «licencia oficial» . Las cuatro restantes «no disponen de licencia porque los trámites pueden tardar de 4 a 8 meses», explican. Y Haibu 4.0 promete gestionar la autorización de forma simultánea.