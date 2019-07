El Corte Inglés cierra este mes su outlet en Getafe La compañía no ha llegado a un acuerdo con la propietaria del centro comercial para renovar el alquiler

Seguir Carlota Barcala @CarlotaBarcala MADRID Actualizado: 16/07/2019 11:57h

El Corte Inglés cerrará su outlet de Getafe a finales de este mes tras no llegar a un acuerdo con Neinver, propietaria del centro comercial The Style Outlets, para renovar el alquiler. Según ha podido saber este diario de fuentes de la compañía, el contrato de arrendamiento finalizaba en julio y ambas partes no han alcalzado un pacto para la prolongación del mismo.

Los grandes almacenes ya están liquidando sus últimos productos del establecimiento y el mobiliario. En el exterior y en la entrada del local ya cuelgan carteles anunciando el cierre. «La tienda no tiene mucha asistencia de personal, pero se les recolocará a todos en otros centro», indican fuentes de la compañía, por lo que los trabajadores no tendrán que enfrentarse a despidos.

Asimismo, fuentes de El Corte Inglés aseguran que, coincidiendo las fechas, han preferido dar protagonismo a la apertura de su nuevo centro comercial Madrid Fashion District (MAD-FD) que verá la luz en la primavera de 2020 y en el que van a centrar todos sus esfuerzos.

Se trata de un nuevo concepto de moda y experiencias que abrirá en Arroyosur (Leganés) con el que El Corte Inglés pretende «revolucionar» el concepto de grandes almacenes, mezclando moda, ocio y arte, y en el que invertirá 100 millones de euros. Tendrá 45.000 metros cuadrados con más de 150 marcas y dará empleo a 1.000 personas.