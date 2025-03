El choque entre Cs y Vox deja a 30.000 madrileños sin rebajas fiscales

La primera ley que el Gobierno de coalición PP-Cs ha traído a la Asamblea de Madrid, la de rebajas fiscales , se ha estrellado de lleno contra la realidad. Vox ha mantenido su enmienda a la totalidad, que además ha contado con los apoyos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Al salir adelante la enmienda, el proyecto de ley ha decaído, y con ello la esperanza de una rebaja fiscal para decenas de miles de madrileños.

El hecho de que haya decaído el proyecto de ley es de tal gravedad política para el Gobierno de coalición PP-Cs, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido intervenir para lamentar que se venga abajo por «una disputa política que no conduce a nada». Se ha comprometido a volver a traer el tema a la Cámara porque «es mi responsabilidad», unas palabras respondidas con todo el banquillo del PP en pie. Las proposiciones ahora rechazadas iban a bonificar a los estudiantes en los créditos para ampliar estudios de postgrado, a las familias con dependientes a su cargo, y a los menores de 30 años que compraran una primera vivienda.

El socio de Gobierno de los populares, Ciudadanos, no ha reconocido ningún acuerdo previo entre PP y Vox porque éste no había sido visto en consejo de gobierno, por lo que lo reducían a «conversaciones». Desde Vox tendieron puentes a Aguado hasta el último momento, proponiéndole que fuera él quien decidiera de dónde recortar gastos , y que entrara en esa negociación sobre las rebajas fiscales que el líder de Cs no había querido ni conocer ni reconocer. Le han señalado directamente como culpable de que no saliera adelante la propuesta. «Usted quería ser presidente de la Comunidad y no le ha salido, y ahora quiere brillar en solitario», le ha recriminado la diputada de Vox Ana Cuartero . Sergio Brabezo, desde la formación naranja, les ha recordado que a la situación de hoy se llega porque «Vox planteó una enmienda a la totalidad, por cierto, sin texto alternativo alguno».

Javier Fernández-Lasquetty estuvo especialmente duro con el socio de Ciudadanos, al reconocer que « realidad parlamentaria no es compatible con la terquedad ni la obcecación de algunos», al tiempo que pedía actuar pensando en los ciudadanos y no en los partidos. En todo caso, ha recordado que los pactos van a ser imprescindibles para sacar adelante la legislatura: «Si no, estos cuatro años me pregunto para qué van a valer». Por eso, ha concluído su intervención haciendo una llamada a «la sensatez: no perdamos el tiempo en partidismos».

Guerra de las subvenciones

El proyecto estrella de Díaz Ayuso , la bajada fiscal -que también estaba en los programas electorales de Ciudadanos y de Vox, por cierto- no ha tenido un camino fácil. Aunque se aprobó en el consejo de Gobierno como proyecto de ley, su paso por la Asamblea ha sido muy breve. Vox desde un principio planteó una enmienda a la totalidad, lo que de salir adelante suponía invalidar el proyecto.

Para retirarla, su condición era reducir subvenciones del presupuesto por un valor equivalente a los 16,4 millones de euros que se iban a ahorrar 30.000 madrileños en impuestos de ponerse en marcha estas rebajas fiscales. Tras semanas de conversaciones discretas, Vox había llegado a un acuerdo con el consejero Lasquetty , que iba a permitir este jueves la retirada de la enmienda y seguir adelante con la ley.

Pero el otro socio de Gobierno, Ciudadanos, no estaba por la labor. Y así lo ha dejado muy claro el vicepresidente, Ignacio Aguado, quien ha rebajado de categoría el acuerdo alcanzado al asegurar que «no había acuerdo si no pasaba por el consejo de Gobierno », y por éste sólo había pasado el proyecto de ley de rebajas.

El movimiento de Ciudadanos lo vio Rocío Monasterio como una explosión controlada de su pacto con el PP. Entre los populares, las caras no podían ser más largas: su propuesta estrella decaía y abría, de paso, una crisis de dimensiones difíciles de calcular en el Gobierno de coalición.

Noticias relacionadas Ayuso y Monasterio negocian ya sobre la ley de rebajas fiscales