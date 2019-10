Busca y captura para el senegalés que violó a una turista en Chueca tras acosarla con sus amigos El agresor de la joven, una mexicana de 26 años, tiene antencedentes policiales

Lo que comenzó siendo el viaje de verano soñado al otro lado del Atlántico terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de una turista mexicana que fue violada en el lugar donde se hospedaba. La joven, de 26 años, pasó un mes en la capital y todo fue bien hasta la madrugada del 23 de septiembre. Esa noche, cuando se despedía de la recepcionista del hotel de Chueca en el que se alojaba para dar un último paseo por la ciudad, notó como un grupo de senegaleses la observaba desde la entrada del establecimiento. Pensando que no iba a pasarle nada, salió del hotel, pero ellos la siguieron por la plaza de Pedro Zerolo. Uno de ellos le preguntó si tenía novio. Otros le ofrecieron cocaína y marihuana, entre otras sustancias. La joven se negó repetidamente y el grupo de hombres se diluyó. Tan solo uno, M., continuó hablándole. Él fue quien la invitó a una cerveza, «a hablar un rato y a conocerse», según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC.

La chica accedió confiada. Pero entre las cuatro y las cinco de la madrugada, presuntamente, él la violó. Antes, intentó besarla y le tocó los glúteos. Ella le pidió que parase. En ese momento, un compatriota de la víctima se les acercó, lo que dio confianza a la mujer. Por miedo a que el agresor la siguiese no abandonó el lugar, según el relato de sus abogadas a este periódico. Ese fue su error.

«A la fuerza»

«Vamos, vamos», le dijo posteriormente, tal y como consta en la denuncia, presentada en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. El escrito indica que, «en un primer momento», el compatriota que estaba con ellos no hizo nada porque entendía que «era un acto consensuado». Fue entonces cuando M. la introdujo «a la fuerza», agarrándola de los brazos, en el cuarto de limpieza del Hostel Motion Chueca, donde ella se alojaba, le bajó los pantalones y la violó. La denuncia recoge que en ese instante ella lo empujó para sacárselo de encima, sin éxito.

También le insistió «en que no siguiera haciéndole eso». «Ella es una chica muy bajita, no tiene fuerza. Se quedó en shock y perdió la noción del tiempo», explican las abogadas. En su relato en sede policial insiste que ella no pidió en ningún momento auxilio ni gritó, tan solo que dijo «no» en varias ocasiones del suceso. Su defensa lo achaca al estado de indefensión en el que se encontraba.

El compatriota entonces, preocupado, decidió intervenir. Abrió desde fuera la puerta del cuarto en el que M. la había encerrado. La víctima aprovechó para salir corriendo, en dirección a la calle. El agresor, primero, la siguió y luego huyó. La joven volvió al hotel y, presa del miedo, se escondió en un baño cerca de la recepción. Según su testimonio, el recepcionista y otro chico le dijeron que saliese y que iban a llamar a la Policía.

Cuando los agentes llegaron, la trasladaron al Hospital de La Paz, donde se activó el protocolo de agresión sexual y le dieron la píldora anticonceptiva de urgencia.

Cicatrices en la ceja

La joven dio la descripción del presunto agresor a los agentes. Se trataba de un hombre grande, de dos metros de altura, color negro, pelo rizado y vestido todo de negro. Añadió que tiene una cicatriz en el pómulo derecho y varias marcas encima de la ceja derecha.

Fuentes policiales explicaron a ABC que se da total veracidad al relato. La misma noche, el grupo de la Científica hizo una inspección ocular en el hostal. Gracias a la declaración, se identificó al presunto agresor, se le hizo un reconocimiento fotográfico y se le enseñó a la víctima para identificarlo. La Policía procedió entonces a detenerlo, pero no lo localizó. El hombre se encuentra desde el 23 de septiembre en busca y captura. Las mismas fuentes confirmaron que tiene antecedentes, aunque no han precisado cuántos. Se trata de venta de drogas.

La víctima regresó a su país días después. Tras la primera denuncia, las abogadas presentaron otra en los Juzgados de Plaza de Castilla, fechada a 7 de octubre. No quiere volver a España y por ello ha firmado un poder notarial a una de sus abogadas para que se encargue del proceso en su nombre. Prefiere olvidarlo todo.