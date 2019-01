La Policía busca a dos adolescentes, de 15 y 17 años, por la agresión sexual a una niña en Vallecas La Guardia Civil investiga, por otra parte, el intento de secuestro a una menor en Valdilecha

Carlota Barcala

MADRID Actualizado: 17/01/2019 00:26h

La Policía Nacional busca a dos adolescentes, de 15 y 17 años, como presuntos autores de una agresión sexual a una niña, de 12, en el Parque de la Viña, situado en Puente de Vallecas. Los hechos ocurrieron el lunes, a las 19.30 horas, en la confluencia de la calle del Concejo de Tevergas con Entrevías, según confimaron a este diario fuentes policiales.

Fue un taxista que circulaba por el lugar el que dio la voz de alarma. El hombre declaró ante los agentes que vio cómo dos chicos trasladaban por la fuerza a la víctima hacia unos matorrales. El conductor se bajó de su vehículo y los descubrió «forzándola» detrás de los arbustos. Inmediatamente llamó a la Policía Nacional. Cuando los agentes llegaron, los presuntos agresores salieron huyendo, sin poder darles caza. La menor estaba semidesnuda y muy alterada. Otro hombre que paseaba con su perro por la zona también denunció los hechos.

Al cierre de esta edición, los agentes seguían buscando a los dos chicos, al parecer menores de entre 15 y 17 años, por la descripción que dieron los testigos. La principal hipótesis que se bajara es que fueran conocidos de la menor, que ya ha presentado denuncia, y que hubieran quedado con ella. Tras encontrarse en el parque, perpetraron la agresión sexual. Fuentes policiales aseguraron que aún se desconoce el grado de participación que ambos tuvieron en el ataque.

Intento de secuestro

Por otra parte, la Guardia Civil busca a un conductor que el martes por la tarde intentó secuestrar a una niña de 10 años en la localidad de Valdilecha, cerca del colegio Miguel de Cervantes. La niña salía de sus clases extraescolares cuando un extraño detuvo el coche a su lado. «Soy tu tío. Entra en el coche, que tus padres me han enviado a recogerte», dijo el raptor a la menor. La niña, que no lo conocía, no cayó en sus engaños y salió corriendo.

Al ver que un vecino auxiliaba a la pequeña, el conductor huyó del lugar en un vehículo de color oscuro. Agentes del Cuerpo en Arganda del Rey dan credibilidad al intento de rapto y ya están buscando al conductor. El Ayuntamiento ha pedido que se extremen las precauciones con los niños «al salir del colegio o de extraescolares».