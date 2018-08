Brutal atraco en Barajas: intentan matar a dos policías y se llevan 187.000 euros en perfumes Una banda de diez pesonas embistió a los municipales, que tuvieron que disparar

Carlos Hidalgo

@carloshidalgo_ Seguir Madrid Actualizado: 19/08/2018 01:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De casi heroica se podría calificar la actuación que hace unos días protagonizó la Policía Municipal en el distrito de Barajas. Los agentes tuvieron que enfrentarse cuerpo a cuerpo con una nutrida banda de peligrosísimos atracadores, armados hasta los dientes, y a cuyos vehículos tuvieron que disparar, ante el intento de acabar con la vida de los agentes. El saldo del suceso, dos funcionarios locales heridos y de baja. El Cuerpo Nacional de Policía instruye ahora el caso y busca a los delincuentes, que se apoderaron de cerca de 200.000 euros en perfumes de primeras marcas, según la propiedad.

El suceso se produjo la madrugada del jueves, sobre la 1.25 horas. En la Unidad Integral del Distrito de Barajas, que apenas está a cien metros del lugar, tuvieron constancia de que se estaba produciendo un asalto a un almacén de fragancias. Hasta allí acudió primero una patrulla de los municipales. Es una nave que se encuentra en el número 1 de la calle de Castrobarto, en una zona industrial cercana al aeropuerto.

Según los testigos, la banda la podrían llegar a componer nada menos que alrededor de una decena de personas, un dato nada común en este tipo de grupos criminales expertos en robos con fuerza, que suelen actuar en células de cuatro o cinco. Tanto es así, que para el golpe utilizaron tres vehículos robados y de alta gama: dos BMW todoterreno y un Audi Q7. Solo el valor de estos automóviles pueden sumar un mínimo de 180.000 o 200.000 euros.

Para el golpe y para intentar matar a los policías. Porque cuando vieron aparecer a los agentes, estos sujetos no dudaron en dar marcha atrás de la manera más rápida para embestir al coche patrulla. Cosa que consiguieron. Los uniformados quedaron primero en «shock», pero reaccionaron de inmediato. Sin embargo, los delincuentes no se amilanaron y llegaron a sacar varias armas de fuego cortas (no ha trascendido si revólveres o pistolas) y les apuntaron, con la intención de disparar.

Fue entonces cuando esos dos primeros agentes del Cuerpo municipal tuvieron que salir del patrulla y abrir fuego, cuatro veces, contra las ruedas de los coches de la banda. Sin embargo, no lograron abortar la huida del clan, que pisó acelerador. La zona, además, tiene muy buenas salidas, tanto hacia la M-14, junto al mismo polígono industrial, y la propia A-2, la carretera de Barcelona, que también enlaza con la M-40.

La propiedad ha denunciado que el botín del material sustraído asciende a 187.000 euros, a falta de un peritaje más exhaustivo. La mercancía son productos considerados de alta calidad en el sector de la perfumería. Marcas como Loewe, Chanel, Armani o Versace, entre otras muchas.

En cuanto a los agentes, ambos acabaron en la mutua del Cuerpo, con lesiones que les han obligado a estar de baja laboral. Uno tiene un esguince en el tobillo y cervicalgia;a su compañero le han roto el menisco y sufre dolsalgia. Tiene recuperación para bastante tiempo. El vehículo policial quedó totalmente destrozado, precisaron fuentes del caso.

La comisaría de Policía Nacional del distrito de Hortaleza-Barajas tomó la instrucción del atestado, aunque el caso pasará a manos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, debido a la gravedad del caso y a que, con toda seguridad, se trata de una banda que ha actuado y puede volver a actuar.

Más inseguridad

Las fuentes consultadas han añadido que, aunque el número de robos con fuerza en el distrito de Barajas (uno de los más seguros de la capital) bajaron un 34% el año pasado, en los últimos meses se están percibiendo casos de asaltos (con o sin violencia) en establecimientos como hoteles y de otra índole. La zona donde se encuentra el almacén de perfumería asaltado es muy golosa. En el entorno aeroportuario se están dando también robos en instalaciones de mensajería y centros logísticos como el de Amazon.