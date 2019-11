«Brutal agresión» de un reo a un funcionario en la cárcel de Aranjuez La víctima fue alcanzada por una bandeja metálica en la cabeza y le han dado diez puntos. El recluso está en aislamiento

Se ha vuelto a repetir. Un recluso agredió de forma brutal a un funcionario de Madrid VI, Aranjuez, al ser alcanzado por una bandeja metálica en la cabeza. Sufrió cortes y le tuvieron que dar diez puntos de sutura. El empleado está de baja a la espera de las pruebas que le realizaron en el hospital por su padece algún traumatismo interno a consecuencia del impacto.

El reo ha sido castigado y está en aislamiento hasta que la dirección decida qué medida disciplinaria que le aplica. Su condena acaba el próximo 4 diciembre. Por su parte, Instituciones Penitenciarias ha denunciado los hechos en la comisaría del municipio, como hace cada vez que se produce un ataque de este tipo.

Será el juez que instruya la causa la que decida cómo investiga los hechos y si pudo correr peligro la vida del herido, por lo que podría volver a ser privado de libertad, indicaron fuentes de Interior.

Los hechos se produjeron durante el reparto de la cena el pasado sábado 23 de noviembre. El preso, considerado conflictivo por protagonizar incidentes en otras cárceles, se había enzarzado con otro grupo de internos hasta el punto que pasaron a las manos. El funcionario trató de mediar en la refriega sin avisar a sus compañeros -un error que ahora lamenta- y fue alcanzado por la bandeja metálica del agresor en el cogote. Tuvo suerte. Sufrió cortes importantes por los que le tuvieron que dar diez puntos de sutura en la enfermería del penal. Después le llevaron al hospital. Así lo ha denunciado CSIF.

El sindicado se queja de que los funcionarios no son considerados agentes de la autoridad como la policía o los profesores, por ello, las agresiones de las que son objeto por los delincuentes no son consideradas atentado a agente de la autoridad. Es lo que vienen reivindicando desde hace tiempo.

«En contadas ocasiones un juez nos considera una figura de autoridad por cumplir el mandato de custodia», precisó el portavoz de CSIF-Madrid Javier Ayala. «La situación actual nos produce indefensión», agregó. Ayala explica que en muchas ocasiones reclusos que tiene problemas o son amenazados por otros acaban golpeando o atacando a los funcionarios con el fin de que les cambien de recinto y evitar de este modo el conflicto.