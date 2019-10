Bandas latinas: la Policía tiene fichados a más de mil pandilleros, 300 de ellos muy violentos Los más activos participan diariamente en las actividades delictivas de estos grupos

Seguir Aitor Santos Moya @asmoya10 MADRID Actualizado: 03/10/2019 00:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cerca de 300 individuos están catalogados por la Policía Nacional como miembros activos de bandas latinas en Madrid. Es la cifra que maneja la Brigada Provincial de Información, cuyos agentes mantienen actualmente «fichados» a más de un millar de sujetos relacionados con esta problemática. Los que están definidos como potencialmente peligrosos participan de manera constante en las actividades delictivas del grupo al que pertenecen, mientras que el resto permanecen bajo seguimiento debido a su implicación en determinados hechos puntuales. «Algunos se han marchado a su país o no los hemos vuelto a identificar en actuaciones posteriores», apuntan los expertos, principales conocedores de un negro panorama en el que la labor de los jueces y agentes sociales se antoja a todas luces fundamental.

El hecho de que este número se mantenga más o menos constante confirma el progresivo relevo generacional de unas bandas, golpeadas por las sucesivas operaciones policiales. Con los Latin Kings y Ñetas en horas significativamente bajas, son los Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios -formados en su gran mayoría por dominicanos, pero también peruanos, ecuatorianos, españoles y jóvenes llegados de países del Este- los que protagonizan muchos de los enfrentamiento acaecidos en la región.

Como informó ayer este periódico, la principal preocupación de los investigadores en estas reyertas es el incremento del uso de las armas de fuego, modificadas por los pandilleros para infringir el mayor daño posible. En marzo del año pasado, un DDP moría de un disparo en el pecho efectuado por error a manos de su hermano, cuando este manipulaba una escopeta de cañones recortados en un piso okupado de Carabanchel.

La utilización de «bolomachetes» -cuchillos de grandes dimensiones empleados originariamente para segar la hierba o cortar cañas de azúcar- es también cada vez más frecuente. Su adquisición no requiere de ningún permiso, siempre que la hoja no esté afilada. «Para ellos no supone ningún problema porque luego los preparan para poder atacar», inciden los expertos policiales, que no dudan en señalar el alto grado de violencia como una de sus señas más significativas.

La última trifulca protagonizada entre ambas bandas dejó un balance de cuatro heridos graves, uno de ellos acribillado a balazos en la espalda y la parte lumbar. Alrededor de las 23 horas del lunes, un nutrido grupo de DDP irrumpió en el bulevar de Peña Gorbea (Puente de Vallecas) para agredir a otro de Trinitarios, asentado en la zona. Para ello no dudaron en abrir fuego con al menos una pistola y una escopeta recortada, en una batalla frenética que se trasladó hasta el barrio de Pacífico (Retiro).

Precisamente, el distrito de Puente de Vallecas -uno de los cinco más conflictivos por la actividad de las bandas latinas, junto a Usera, Tetuán, Carabanchel y Villaverde- es el que mayor número de delitos por tenencia ilícita de armas registra, según los datos ofrecidos por la Policía Municipal. En concreto, entre los meses de enero y agosto se han producido un total de 75, solo superado en junio por el de Ciudad Lineal.

Para dotar al enclave de mayor seguridad, el Ayuntamiento de Madrid ha reactivado el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en las calles y plazas más conflictivas. Fuentes municipales aseguraron ayer a este diario que la anterior Corporación solo presentó el plan, desarrollado mediante una Inversión Financieramente Sostenible (IFS), sin llegar a ponerlo en marcha. Para desbloquear tal circunstancia, el área de Seguridad y Emergencias, que dirige Inmaculada Sanz (PP), ya ha aprobado el desembolso y estima que para septiembre de 2020 puedan estar colocadas.

La Coordinadora de Asociaciones Vecinas de Puente de Vallecas emitió ayer un comunicado para pedir a las administraciones medidas que palien «el grave problema de seguridad y pauperización que vive este entorno». En el mismo, solicitan una campaña de inspecciones en locales y zonas de trapicheo de drogas, vinculadas a las bandas latinas, como la calle de la Virgen y los alrededores del Bingo Gorbea.