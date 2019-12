Ayuso defiende la acogida de los menores inmigrantes en familias para integrarlos en la sociedad La presidenta regional considera que existen «muchas familias en Madrid y en España muy solidarias» dispuestas a acoger

EP Madrid Actualizado: 07/12/2019 18:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aboga por fomentar el acogimiento familiar de los menores extranjeros no acompañados así como por darles herramientas para que se formen con el objetivo de que dejen de estar «agrupados todo el tiempo y presos de una situación muy complicada».

La dirigente madrileña ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que hay «muchas familias en Madrid y en España muy solidarias» dispuestas a acoger a estos niños y darles un entorno familiar en el que podrían «estar mejor». Ayuso ha reconocido que ahora en la autonomía tienen «más niños de las plazas que estaban asignadas en un comienzo» por lo que hay que buscar una alternativa. «Si los centros se desbordan esos centros se convierten en un foco y un problema para todos los menores, para los que tienen peores conductas pero también para los que no tienen ninguna maldad», ha remarcado.

La presidenta regional ha defendido que a ella no le gusta «colectivizar a la gente» dado que no cree que haya «dos inmigrantes iguales» y ha deslizado que esta es una de las cuestiones en las que se opone a Vox. «No miro su origen por eso choco cuando colectivizan a las personas y creo que muchas veces esos debates lo que hacen es estigmatizar», ha dicho. Para Ayuso, «la inmigración pasa por una política efectiva de integración y por poner al inmigrante como persona, no como colectivo».

«Alta calidad de vida»

En este sentido, ha hecho hincapié en que España es «un país envidiado con una alta calidad de vida» y para ella «toda aquella persona que contribuye con eso proyecto no es más que eso, una persona». «A mí no me gusta el hecho de que haya menores sin sus padres porque son niños, porque no creo que con 15 años ninguno de nosotros sin nuestros padres fuéramos felices precisamente, todo lo contrario. Muchos de ellos son abandonados en las fronteras y muchos de ellos van sin rumbo», ha sostenido.

Algunos piensan, según ha dicho, «de manera frívola» que por poner un presupuesto para atender el problema de los menores es casi como si les estuvieran «regalando una casa con dos plazas de garaje y pista de pádel». «Son personas que están solas, que no tienen un tutor, que no tienen unos padres. La Comunidad se tiene que responsabilizar de ellos y luego lo que a mí me exigen no está dentro de mis competencias. No tengo capacidad para devolverles a ningún sitio, no tengo capacidad para saber de dónde vienen pero sí la responsabilidad de atenderle porque son niños», ha remachado.